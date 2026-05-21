Península de Yucatán ‘será un horno’: Prevé ola de calor extrema este viernes 22 de mayo, con 41 grados

Así estará el clima en la Península de Yucatán este viernes 22 de mayo.

La Península de Yucatán enfrentará un viernes de intenso calor este 22 de mayo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una ola de calor con temperaturas muy elevadas. Especialmente en Mérida, se esperan hasta 41.7°C. El cielo estará mayormente despejado.

¿Qué temperaturas habrá en la Península de Yucatán?

Mérida, Yucatán, registrará una mínima de 22.0°C y máxima de 41.7°C. La ciudad de Mérida verá temperaturas entre 22°C y 43°C. El viento será de 14 km/h, bajo un cielo medio nublado. Será la zona con el calor más extremo de la región.

En contraste, Cancún y Chetumal, Quintana Roo, tendrán mínimas de 25.0°C y máximas de 31.0°C. Ambas ciudades gozarán de un cielo despejado y vientos de 16 km/h. Estas condiciones son menos severas que las de Yucatán, ofreciendo un ligero respiro.

¿Cuál ciudad de la Península tendrá más calor?

Tulum y Playa del Carmen, Quintana Roo, esperan mínimas de 23.7°C y máximas de 33.0°C. En sus municipios, las temperaturas oscilarán entre 23°C y 34°C. El viento será entre 12 y 13 km/h. El cielo se mantendrá despejado en estas localidades costeras.

La Península de Yucatán permanecerá bajo el influjo de una onda de calor, según el SMN. Esto mantiene el ambiente de caluroso a muy caluroso en toda la región. El viento general variará entre 12 y 16 km/h. Se espera un cielo mayormente despejado en la zona.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Viernes 22 de mayo: Máxima de 41°C, Mínima de 22°C, Poco nuboso, viento de 13 km/h.Sábado 23 de mayo: Máxima de 42°C, Mínima de 22°C, Medio nublado, viento de 14 km/h.Domingo 24 de mayo: Máxima de 42°C, Mínima de 22°C, Medio nublado, viento de 15 km/h.

La ola de calor persistirá en la Península de Yucatán durante el fin de semana. Se esperan temperaturas máximas de hasta 42°C y mínimas de 22°C. El cielo pasará de poco nuboso a medio nublado. El viento aumentará ligeramente, llegando a 15 km/h el domingo.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Yucatán?

Ante el calor extremo, es crucial mantenerse hidratado. Se recomienda beber abundante agua natural, incluso sin sentir sed. Evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 11:00 y 16:00 horas, ayudará a prevenir golpes de calor y deshidratación.

Usar ropa ligera de colores claros y manga larga es ideal para protegerse del sol. Se aconseja aplicar protector solar con factor alto y usar sombreros. Es importante cuidar a niños y adultos mayores, ya que son más vulnerables a las altas temperaturas de la región.

Fuente: CONAGUA.

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