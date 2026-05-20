Clima en Península de Yucatán: Jueves 21 de mayo con calor extremo y cielos despejados

Así se espera el clima para la Península de Yucatán este jueves 21 de mayo.

(Carachure Bautista Jesús)

La Península de Yucatán vivirá este jueves 21 de mayo una jornada de calor extremo, con temperaturas que se dispararán por encima de los 40°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que una circulación anticiclónica mantiene un ambiente muy caluroso en gran parte de la región, con cielos mayormente despejados y una baja probabilidad de lluvia. Este patrón climático dominará en estados como Yucatán y Quintana Roo.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Península de Yucatán?

En Mérida, estado de Yucatán, se pronostica una temperatura mínima de 21.7°C y una máxima de 41.0°C. Para los municipios de Mérida, la temperatura actual es de 32.0°C, con un rango que variará entre los 22°C y los 41°C a lo largo del día. Se recomienda a la población tomar precauciones ante el intenso calor.

Las ciudades del Caribe Mexicano también sentirán el calor. En Cancún y Chetumal, las temperaturas mínimas serán de 24.7°C y las máximas alcanzarán los 30.7°C. Tulum tendrá una mínima de 23.7°C y una máxima de 32.7°C, mientras que Playa del Carmen registrará entre 23.7°C y 32.3°C. La diferencia de grados entre estas zonas costeras y Mérida es notable.

¿Habrá lluvias o viento en la región del Caribe Mexicano?

El panorama general para la Península de Yucatán es de cielos despejados. En Mérida, el cielo estará medio nublado y el viento soplará a 14 km/h. En Cancún, Chetumal, Tulum y Playa del Carmen, las condiciones serán de cielo despejado, con vientos que variarán entre los 11 km/h y los 14 km/h. No se espera probabilidad de lluvia en ninguna de estas localidades.

La ausencia de lluvias y la poca nubosidad contribuirán a que el calor sea más intenso en toda la región. El viento ligero no será suficiente para mitigar las altas temperaturas que se esperan durante la mayor parte del día. Es importante mantenerse informado sobre las condiciones climáticas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales para afrontar esta jornada calurosa.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 21 de mayo: Máxima de 41°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 14 km/h.

Viernes 22 de mayo: Máxima de 41°C, Mínima de 22°C, Cielo despejado, viento de 14 km/h.

Sábado 23 de mayo: Máxima de 41°C, Mínima de 22°C, Medio nublado, viento de 15 km/h.

El pronóstico extendido indica que las altas temperaturas persistirán en la Península de Yucatán durante el fin de semana. Se mantendrán las máximas alrededor de los 41°C y las mínimas entre los 21°C y 22°C. El cielo estará principalmente despejado o medio nublado, y el viento continuará soplando de manera ligera, sin cambios significativos en las condiciones generales.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Yucatán y Quintana Roo?

Ante este calor extremo, es fundamental mantenerse hidratado bebiendo mucha agua, incluso si no se tiene sed. Se recomienda evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación ultravioleta es más intensa. Usar ropa ligera, de colores claros y manga larga, ayudará a proteger la piel.

Además, es importante usar bloqueador solar y sombreros o gorras al salir. Se debe prestar especial atención a niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son más vulnerables a los efectos del calor. No se deben dejar mascotas o personas dentro de vehículos estacionados, pues la temperatura sube rápidamente y puede ser peligroso.

¿Hay alertas climáticas vigentes para la zona?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta por la ola de calor en la Península de Yucatán. Aunque no se esperan lluvias significativas en esta región, el SMN sí pronostica lluvias fuertes e intensas en otras zonas del país, como Tamaulipas y San Luis Potosí. Es crucial consultar las fuentes oficiales para cualquier actualización sobre el clima y sus posibles riesgos.

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