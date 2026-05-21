‘Se caerá el cielo’: Onda tropical 1 llega a México, ¿qué estados tendrán fuertes lluvias?

La temporada de huracanes inició el 15 de mayo y se prevé que concluya en noviembre, informó la Conagua. (Cuartoscuro).

Luego de que se informara sobre un temporal de lluvias en la Ciudad de México que termina hoy, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la onda tropical uno ya ingresó a nuestro país y ‘hará de las suyas’.

En un comunicado, detalló que la onda tropical se deplazará lentamente sobre el sureste de nuestro país, por lo que habrá lluvias en la región.

La temporada de huracanes inició el 15 de mayo y se prevé que concluya en noviembre.

Onda tropical 1 en México: ¿Dónde lloverá?

Conagua indicó que se esperan lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También se prevén lluvias puntuales en el sur de Chiapas. La onda tropical uno también afectará a San Luis Potosí, la CDMX, Estado de México, Guanajuato y Querétaro, donde se esperan chubascos.

Los intervalos de chubascos se prevén en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

En tanto, Conagua informó que habrá lluvias aisladas en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco y Tabasco.

También es posible que se formen torbellinos en estados del norte del país, como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

¿Dónde hará calor en México?

Pese a la llegada de la temporada de huracanes, hay localidades en México donde el calor seguirá presente.

En su pronóstico del clima, la Conagua reportó que se esperan temperaturas de hasta 45 grados centígrados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapa, Campeche y Yucatán.

También se prevén de 35 a 40 grados en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Colima y Querétaro.

Finalmente, se prevén de 30 a 35 grados centígrados en Aguascalientes, Guanajuato y Edomex.

A la llegada de la onda tropical uno se suma la presencia de un sistema frontal estacionario sobre la frontera noreste de nuestro país, que en interacción con una línea seca, ocasionará vientos muy fuertes con rachas de hasta 70 kil+ometros por hora.

Temporada de lluvias: ¿Cuántos sistemas tropicales habrá en México?

La Conagua informó que el océano Pacífico se prevé el desarrollo de entre 18 y 21 sistemas tropicales, pero las autoridades detallaron que sus intensidades van a variar.

En el Atlántico se pronostica la formación de entre 11 y 15 fenómenos, con la posibilidad de que uno o dos evolucionen a huracanes de gran intensidad.

Como parte integral de esta jornada de preparación, se impartirán talleres especializados de capacitación dirigidos a más de mil 200 miembros del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).