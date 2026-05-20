(VIDEOS) Extraña ‘cola de agua’ sorprende al Valle de Toluca; lluvias y granizada derriban techos y árboles

El fenómeno conocido como 'cola de agua' se formó en Mexicaltzingo y posteriormente provocó lluvias intensas y granizada en el Valle de Toluca.

A inicios de la temporada de lluvias, se registró un fenómeno natural conocido como ‘cola de agua’, que este miércoles sorprendió a los habitantes del municipio de Mexicaltzingo, en el Valle de Toluca, en el Estado de México.

En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo la ‘cola de agua’ nace de una nubosidad en aumento hasta tocar tierra en un punto de siembra, donde se concentra y dura algunos minutos, esto a escasos metros de los habitantes, quienes lograron grabar este fenómeno de la naturaleza.

Después de este particular suceso, comenzó una intensa lluvia y granizada que afectó la carretera Toluca-Tenango del Valle, abarcando parte de municipios como Calimaya y San Antonio la Isla.

Por ello, también el tráfico vehicular fue considerable, pues los encharcamientos fueron severos en dicha vía de comunicación que conduce a municipios como Tenango del Valle, Tenancingo y Villa Guerrero.

Posterior a este fenómeno meteorológico, las autoridades no reportaron personas lesionadas ni fallecidos, únicamente afectaciones en varios inmuebles.

En Xalatlaco también se resintió el paso de la “cola de agua”.

En este municipio alejado de Mexicaltzingo, este fenómeno natural provocó desprendimiento de techos, caídas de árboles y diversas afectaciones a viviendas, por lo que elementos de auxilio a la población ya prestaban apoyo para retirar los escombros.

Las autoridades de Xalatlaco pedían a la población extremar precauciones al transitar por las calles afectadas, pues podrían haber cables de energía eléctrica tirados al suelo.

¿Qué es una ‘cola de agua’ y cómo se forma este fenómeno?

Las ‘colas de agua’ se forman a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus o nubes masivas.

Este fenómeno se presenta cuando dichas formaciones alcanzan una gran altura y liberan lluvias intensas, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo, generando condiciones climáticas muy inestables en una zona específica.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno se observa cuando la nube adquiere una estructura similar a un embudo o columna invertida que desciende desde la base de una tormenta. Este tipo de configuración se forma por la presencia de aire cálido y húmedo que asciende rápidamente y alimenta el crecimiento vertical de la nube.

Por su apariencia y efectos, la ‘cola de agua’ suele confundirse con tornados de baja intensidad, aunque se trata principalmente de una tormenta local con fuerte actividad eléctrica y precipitaciones concentradas en poco tiempo.