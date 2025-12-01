Invierno seco en México: ¿Qué efectos tendrá el fenómeno de ‘La Niña’ durante la temporada de frío?

Con la presencia de ‘La Niña’ durante el invierno, se prevé una combinación de días templados y madrugadas frías. El contraste térmico entre el día y la noche será más marcado en zonas altas del centro del país y en regiones del norte. [Fotografía. Cuartoscuro]

Si de por sí los frentes fríos en México ya nos estaban convirtiendo en paleta de hielo, la temporada invernal 2025‑2026 estará marcada por el regreso del fenómeno de ‘La Niña’, una condición climática que podría alterar las heladas que se registran en el país.

‘La Niña’ es un fenómeno que modifica la circulación atmosférica global debido al enfriamiento inusual del océano Pacífico ecuatorial. Aunque su intensidad será moderada, autoridades y centros de investigación anticipan alteraciones importantes en las temperaturas, las precipitaciones y la frecuencia de frentes fríos en el país.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos internacionales como la NOAA coinciden en que ‘La Niña’ podría generar inviernos más secos y cálidos. Sin embargo, no se descartan episodios de frío intenso, vientos fuertes, heladas o incluso nevadas.

El evento de La Niña modificará la forma en que se presentará el invierno mexicano. El SMN estima que se registrarán 48 frentes fríos a lo largo de la temporada invernal, una cifra ligeramente inferior al promedio histórico.

Se prevé que la mayor parte de estos sistemas frontales se registre entre octubre de 2025 y marzo de 2026, con los picos más altos durante diciembre y enero. Aunque sean menos frecuentes, algunos podrían llegar acompañados de masas de aire polar o ártico.

¿Cómo afectará el fenómeno de ‘La Niña’ en México durante la temporada invernal?

Con la presencia de ‘La Niña’ durante el invierno, se prevé una combinación de días templados y madrugadas frías. El contraste térmico entre el día y la noche será más marcado en zonas altas del centro del país y en regiones del norte.

La menor nubosidad y humedad atmosférica aumentarán la radiación solar durante el día, mientras que por la noche se intensificará el descenso de temperatura, generando heladas en regiones de Chihuahua, Durango, Zacatecas y el Estado de México.

Por ejemplo, durante esta primera semana de diciembre, el Frente Frío 17 provocará heladas de hasta -10 grados en al menos 18 estados del país, de acuerdo con el reporte de 96 horas del SMN.

En el sur y sureste del país, entidades como Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca podrían registrar lluvias por encima del promedio debido a cambios en los flujos de humedad provocados por el fenómeno de ‘La Niña’.

Especialistas de la UNAM y de la NOAA advierten que las condiciones de ‘La Niña’ podrían extenderse hasta abril de 2026. A lo largo de la primavera se espera una transición gradual hacia un estado climático neutral, aunque dependerá de la evolución de las temperaturas oceánicas en la zona del Pacífico central.

¿Cuál es la diferencia entre el fenómeno del Niño y de la Niña?

Tanto ‘El Niño’ como ‘La Niña’ son fenómenos naturales que afectan el clima de distintas partes del mundo. Ambos se originan por cambios en la temperatura del agua del océano Pacífico, pero sus efectos son contrarios.

Cuando ocurre ‘El Niño’, las aguas del Pacífico se calientan más de lo normal. Esto genera un clima más húmedo en varias zonas, que incluye lluvias intensas en regiones donde normalmente no llueve tanto.

En cambio, durante ‘La Niña’, el agua del Pacífico se enfría por debajo de lo normal. Esto provoca menos lluvias en varias regiones y puede traer inviernos más secos. Sin embargo, también favorece que se presenten frentes fríos con aire muy helado.

¿Qué estados se verán afectados por el Frente Frío 17 este martes 2 de diciembre?

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío 17 y su masa de aire polar provocarán ambiente gélido y posibles heladas en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Además, se esperan vientos fuertes en regiones del norte, noreste y oriente, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y en la región del Istmo de Tehuantepec. También hay probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Durango, Chihuahua y Sonora.

