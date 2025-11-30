Frente Frío 17 en México: ¿Qué estados deberán ‘adelantar’ el ponche durante la semana por las heladas?

Durante este lunes 1 de diciembre, el Frente Frío 17 recorrerá el noreste del país y ocasionará lluvias fuertes en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. [Fotografía. Shutterstock]

Será mejor que vayan adelantando el ponche navideño o nos moriremos congelados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Frente Frío número 17 se mantendrá activo en el país a lo largo de la primera semana de diciembre.

Las autoridades meteorológicas indicaron que el paso del Frente Frío 17 provocará lluvias y vientos fuertes, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en las regiones del norte, noreste y oriente del país.

El Frente Frío 17 vendrá acompañado de una masa de aire polar que mantendrá un ambiente frío a gélido durante la mañana y la noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además, se prevén heladas al amanecer en por lo menos 10 entidades del país.

El sistema frontal se desplazará el lunes sobre el oriente del territorio nacional y, entre miércoles y jueves, se mantendrá semiestacionario en el noreste, donde continuará generando lluvias, rachas de viento y un marcado descenso de temperatura.

¿Qué estados se verán más afectados por el Frente Frío 17?

De acuerdo con el reporte de 96 horas del SMN, los estados del norte y la zona centro del país serán los más afectados por el paso del Frente Frío 17 a lo largo de la semana.

Se estima que alrededor de 18 estados registrarán temperaturas mínimas de entre 0 y -10 grados centígrados. A continuación te indicamos las entidades que deberían preparar una buena dotación de ponche o café de olla para evitar las afectaciones por el frío:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados: Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados: Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca.

Durane la semana se pronostican lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, además de chubascos en Coahuila, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

¿Cómo estará el clima en México este lunes 1 de diciembre?

Durante este lunes 1 de diciembre, el Frente Frío 17 recorrerá el noreste del país y ocasionará lluvias fuertes en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. También se esperan chubascos en Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Estas serán las entidades que pasarán una ‘noche helada’ por el descenso de temperaturas:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados: Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados: Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

De acuerdo con el SMN, diciembre romperá récord como el periodo más activo de la temporada invernal 2025-2026, con al menos siete frentes fríos previstos. Este mes marca el inicio oficial del invierno, que será el 21 de diciembre, aunque sus efectos ya se sentirán con fuerza desde los primeros días.

Hasta ahora, se han registrado 16 frentes fríos: 4 en septiembre, 7 en octubre y 5 en noviembre. El SMN estima un total de 48 frentes fríos para toda la temporada, mientras que la Secretaría de Marina prevé hasta 54 sistemas frontales, considerando las variaciones climáticas derivadas del cambio climático.

Las autoridades advierten que el invierno traerá temperaturas extremas, heladas, nevadas, lluvias intensas y vientos fuertes, condiciones que aumentan el riesgo de contraer enfermedades respiratorias.