Oksana Gracheva: Esto sabemos de la muerte de la ciudadana rusa en NL que estuvo desaparecida en 2022

Oksana Gracheva tenía heridas por cortes en sus muñecas cuando fue reportada como desaparecida en 2022.

Oksana Gracheva, una mujer rusa de 32 años de edad, fue localizada sin vida en una casa en Apodaca, Nuevo León, y las autoridades del estado desplegaron un cateo en la vivienda mientras confirman si fue víctima de feminicidio.

El hallazgo ocurrió el martes 19 de mayo a las 15:30 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Josefa Madrigal, número 435, en la colonia Villa Luz.

Ese día acudió la Agencia Estatal de Investigaciones, que se encargó de realizar las primeras indagatorias, mientras que la Guardia Nacional apoyó con el acordonamiento de la zona.

Las autoridades no confirmaron si la mujer, que estaba en “avanzado estado de descomposición”, presentaba agresiones o rastros de violencia, y esperarán a los estudios forenses y la autopsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.

Catean casa donde encontraron muerta a Oksana Gracheva

La Fiscalía de Nuevo Léon informó que este miércoles 20 de mayo catearon la vivienda donde Oksana Gracheva fue hallada sin vida, además de que aún no tienen resultados definitivos sobre la existencia de algún indicio de violencia.

Además de abrir una carpeta de investigación, las autoridades comentaron que la mujer de origen ruso fue reportada como desaparecida en Nuevo León en noviembre de 2022; sin embargo, una semana después fue encontrada con vida, además de que tuvo contacto con su familia tras su hallazgo, por lo que descartan irregularidades en los últimos 4 años.

¿Qué se sabe de Oksana Gracheva?

Las autoridades cuentan con poca información de Oksana Gracheva, una mujer rusa que desapareció cuando tenía 28 años de edad.

Aquella vez que fue localizada tenía cicatrices en los brazos por cortes, una sudadera negra con dibujos de huesos que simulaban un esqueleto, un pantalón verde y botas negras.

Reportes de los vecinos apuntan a que la mujer vivía sola en el domicilio en el que fue encontrada sin vida, y que días antes de su hallazgo se percibieron malos olores que venían de la vivienda, lo que provocó el reporte a las autoridades.

Por ahora se desconoce su situación migratoria, así que no está claro si estaba en el país de forma legal.

Con información de Quadratín.