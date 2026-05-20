Fiscalía de Guerrero investiga boda entre niños de 13 años: Sería una caso de matrimonio forzado

En un comunicado, la Fiscalía de Guerrero informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas. (Foto: Shutterstock)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero inició este miércoles 20 de mayo una investigación por el delito de trata de personas tras la difusión en redes sociales de un video que exhibe una boda entre dos niños de 13 años en el poblado Huamuchitos en este puerto.

En días pasados se dio a conocer un video, que circula en páginas de Facebook, en la que se ve a los dos menores celebrando su boda.

En un comunicado, la Fiscalía de Guerrero informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de matrimonio forzoso o servil.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el Ministerio Público y la Policía Investigadora Ministerial se encargan de las diligencias para determinar posibles responsabilidades y confirmar si existen conductas constitutivas de delito.

La Fiscalía de Guerrero subrayó que cualquier acción que vulnere los derechos, la integridad o el desarrollo de los niños y adolescentes será investigada conforme a la ley.

¿Qué se sabe de la boda entre menores en Guerrero?

Una boda entre dos niños de 13 años fue exhibida en la comunidad de Huamuchitos, en la zona rural de este puerto.

En un video difundido en Facebook, se observa a la pareja rodeada de mujeres, familiares y habitantes de la comunidad, quienes participan en la celebración.

Huamuchitos es uno de los poblados de la conocida Ruta del Sol de Acapulco, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde fue grabada la unión.

La grabación, de poco más de 11 minutos, muestra que los adolescentes son trasladados en una camioneta pasajera de la comunidad rumbo a la cancha techada del poblado, donde comienza la fiesta con música, convivencia familiar y animales que serían sacrificados para la celebración.

Matrimonio infantil en Guerrero

En Guerrero, el matrimonio infantil y las uniones tempranas han sido documentados principalmente en comunidades rurales e indígenas, sobre todo en la región de La Montaña y Costa Chica, donde estas prácticas han sido asociadas a usos y costumbres.

Como informó Quadratín Guerrero, el 24 de febrero de 2025 en esa misma comunidad, un presunto arreglo matrimonial entre dos niños de 13 años causó indignación entre la población.

El 6 de mayo de 2025, también se documentó una boda entre dos niños de 12 años, celebrada en San Pedro Cutlapan, municipio de Tlacoachistlahuaca, en los límites de las regiones Costa Chica y La Montaña.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que la edad mínima para contraer matrimonio debe ser de 18 años, mientras que en Guerrero se aprobaron reformas para prohibir el matrimonio de personas menores de edad y sancionar conductas relacionadas con estas uniones.