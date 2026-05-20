Los mariscos donde Julio César Chávez comió el día que arrestaron a su hijo Omar: ‘Se los recomiendo’

Julio César Chávez visitó un restaurante el mismo día de la detención de su hijo. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

Omar Chávez fue detenido el mismo día que su papá Julio César Chávez degustaba unos mariscos en un restaurante de la CDMX, donde sirven la pesca del día.

La leyenda del boxeo mexicano compartió una foto donde aparece dentro del establecimiento junto al dueño, además recomendó el lugar para ir a afilar el diente con una publicación de Instagram.

Se trató de la marisquería Mi Compa Chava: “Acabo de comer y qué delicioso estuvo todo. El staff a todo dar y Chava una gran persona, se los recomiendo”, escribió.

Detienen a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez: Esto sabemos del arresto

Omar Chávez Carrasco fue detenido en Culiacán durante la mañana del 20 de mayo de 2026, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó Quadratín.

Hasta el momento no se informaron detalles acerca del delito que llevó a las autoridades estatales a arrestarlo, pero se conoce que fue trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto, donde permanece hasta la definición de su situación jurídica.

Esto ocurrió 10 meses después de que su hermano Julio César Chávez Jr. fuera detenido en Estados Unidos y deportado a México, donde se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Detienen a Omar CHávez (Foto: Cuartoscuro, IA Gemini).

¿Cómo son los mariscos de Mi Compa Chava, donde comió Julio César Chávez?

La historia de Mi Compa Chava comenzó durante la pandemia de COVID-19, cuando Salvador Orozco comenzó a preparar mariscos desde su casa y venderlos en hieleras con pedidos improvisados entre amigos y conocidos. La combinación de recetas estilo sinaloense y productos frescos hizo que rápidamente el proyecto se popularizara en redes sociales.

Con el paso de los meses, el concepto dejó de ser una cocina improvisada para convertirse en uno de los restaurantes de mariscos más populares de la CDMX. Inspirado en las tradicionales carretas de Sinaloa y Sonora, el negocio apostó por platillos abundantes, sabores intensos y un ambiente relajado.

La primera sucursal abrió en la colonia Roma en 2021 y rápidamente se volvió tendencia por sus tostadas gigantes, aguachiles y coctel de camarones. El éxito permitió que posteriormente llegara una segunda sede en Coyoacán.

Actualmente, una de las características más conocidas de Mi Compa Chava son las largas filas que suelen formarse afuera del restaurante, especialmente durante fines de semana, cuando decenas de personas esperan mesa para probar algunos de sus platillos más famosos.

Mi Compa chava ofrece platillos a base de camarón. (Imagen de referencia/Shutterstock) (Shutterstock)

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Mi Compa Chava?

Mi Compa Chava se ha convertido en uno de los restaurantes de mariscos más comentados entre los amantes de la cocina del norte y el estilo sinaloense contemporáneo. Su menú mezcla ingredientes frescos del Pacífico mexicano con preparaciones intensas, porciones abundantes y presentaciones pensadas para compartir al centro de la mesa.

Ostiones y almejas: el inicio obligado

La carta arranca con una sección dedicada a ostiones y almejas “para levantar presión”, una declaración de intenciones para quienes buscan sabores frescos y potentes desde la primera orden. Las almejas llegan acompañadas de salsas de la casa, chiltepín y limón, con producto traído desde Baja California Sur.

Almeja Chocolata — $100

— $100 Almeja Especial — $195

— $195 Almeja Tripona — $185

Los ceviches y aguachiles más llamativos

Uno de los fuertes del restaurante son los ceviches de gran formato y los aguachiles con ingredientes premium. El famoso “Tripón” destaca por combinar distintos mariscos en una sola preparación cargada de chile serrano, cilantro y limón.

Ceviche Tripón — $495

— $495 Aguachile Verde de Camarón — $290

— $290 Aguachile Negro de Camarón — $290

— $290 “Chocomil” — $330

Tostadas y platillos fríos: el corazón del menú

La sección de tostadas es probablemente la más viral del menú. Hay opciones con atún, callo de hacha, camarón curtido y hasta montajes enormes para compartir. Aquí aparecen algunos de los platillos insignia del lugar como la señora Torres, un plato con diferentes mariscos.

Tostada “Pinicuchi” — $275

— $275 Cachetona — $395

— $395 Tostada de Atún — $295

— $295 Señora Torres — $690

Platillos calientes y cocina de mar

Además de los mariscos frescos, el restaurante también tiene opciones calientes con recetas más caseras y norteñas. Destacan las preparaciones zarandeadas y los tacos servidos en tortillas hechas en casa.

Camarones Zarandeados — $650

— $650 Pescado Zarandeado — $130 cada 100 gramos

— $130 cada 100 gramos Caldito 7 Mares — $360

— $360 Albóndigas de Camarón — $375

Tacos, costras y antojitos

La parte más “antojable” del menú incluye tacos de mariscos, costras y quesadillas con ingredientes poco comunes. Son opciones ideales para pedir al centro y probar varias preparaciones distintas.

Costra de Camarón — $145

— $145 Quesadilla de Birria de Pescado — $155

— $155 Taco de Ostión — $165

— $165 Lorenza de Pulpo — $245

Postres: el cierre dulce del menú

Aunque los mariscos son protagonistas, los postres mantienen el estilo norteño y casero del restaurante, con ingredientes como cajeta, coco y piloncillo.

Nieve de Chorro de Coco — $140Con dulce de leche de coco flameado.

— $140Con dulce de leche de coco flameado. Coyota Sonorense — $130Rellena de piloncillo y acompañada con helado de jamoncillo.

— $130Rellena de piloncillo y acompañada con helado de jamoncillo. Flan de Queso con Cajeta — $130

— $130 Plátano a la Leña — $95Con crema de rancho y nuez ahumada.

¿Dónde está y cuáles son los horarios de la marisquería Mi Compa Chava?

El restaurante de mariscos Mi Compa Chava tiene dos sucursales dentro de la CDMX y las direcciones son:

Zacatecas 172, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc (sucursal original)

Presidente Venustiano Carranza 109, en esquina con Felipe Carrillo Puerto, alcaldía Coyoacán.

Los locales tienen un horario de apertura de martes a domingo de 12:00 a 20:00 horas.