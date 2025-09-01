‘AMLO me dijo: no te voy a quedar mal’: La marisquería donde Sheinbaum recomendó camarones endiablados

El restaurante La Pasadita ha sido visitado por Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA Gemini).

La presidenta Claudia Sheinbaum ha visitado varios restaurantes durante sus recorridos por México, desde los tacos de carne asada de Las Hermanas Coraje, los camarones rancheros de Fonda Chalio, a los mariscos de La Pasadita, donde Andrés Manuel López Obrador cumplió una promesa al dueño.

Claudia Sheinbaum recomendó algunos platillos en específico: “El pescado empapelado y los camarones a la diabla que aquí preparan son deliciosos”.

¿Dónde está La Pasadita, mariscos recomendados por dos presidentes de México?

La Pasadita es un famoso restaurante de mariscos en la colonia Bellavista, en El Empalme (Sonora) y ya tiene en su historia dos visitas presidenciales, así como de algunos artistas como Jorge Valencia, vocalista del grupo Clave 602.

La visita de Sheinbaum al negocio ocurrió en diciembre de 2023, en ese entonces su propietario, don Ramón, fue a su mesa para contarle la anécdota de cómo fue a comer López Obrador antes de ganar la presidencia.

“Me mandó a llamar. Lo saludé“, relata el propietario en un video publicado en el canal de YouTube de Sheinbaum. Luego, tuvo una peculiar conversación con el tabasqueño.

—¿Qué pasó? ¿Fuiste al mitin? — preguntó AMLO.

— La verdad no fui, pero le voy a decir una cosa: no porque no vaya a la iglesia, quiere decir que no creo en Dios — respondió Ramón.

— Mira, Ramón, ahora que gane, que ganemos, aquí voy a estar contigo. No te voy a quedar mal — agregó mientras le agarraba ambas manos en señal de promesa.

Según relata el propietario de la marisquería, pasó el tiempo, AMLO se convirtió en presidente, visitó Guaymas de nuevo y él estaba confiado en su regreso al restaurante, aunque sus empleados creían que estaba “loco”.

“Le dije a una a una de mis trabajadoras: ‘En 15 minutos va a llegar López Obrador (…) Él me dijo y va a llegar’. A mí nadie me avisó, como ahorita. Simplemente, era la fe”, mencionó.

Y así fue: “A los 15 minutos, llegaron los carros, muy lejos y se paró (...) No se olvidó y se acordó y estuvo muy feliz”.

Antes de irse del lugar, Sheinbaum le hizo la misma promesa de volver al restaurante.

¿Cuánto cuesta comer en La Pasadita de Empalme?

Aquí hay música en vivo algunos días y variedad para cada gusto, lo cual le ha valido una calificación de 4.4 estrellas en Google Maps, en cuyas reseñas se destaca la frescura de los mariscos, la buena sazón y el ambiente agradable. El cheque promedio es de alrededor de 300 pesos por persona.

Además de los camarones endiablados que le gustaron a Sheinbaum, en este lugar los preparan empanizados, al champiñón, al mojo de ajo, a la mantequilla, a la plancha con queso, a la Boston y también en chicharrón. La porción mediana cuesta de 165 a 175 pesos y la grande de 220 a 260 pesos.

Además, sirven especialidades como el Caldo Largo (de pescado, condimentado con jitomate y chile), al cual describen como el “más rico de la región”. En su sección caldosa también hay albóndigas de camarón o pescado y consomé bichi. Los costos van de 95 a 210 pesos.

Entre sus especialidades, ofrecen cocos con camarón, almeja, pulpo o callo, aguachiles, agasajo (camarón crudo, pulpo y callo), paella, molcajetes, pulpo a la gallega y su plato más costoso: la mariscada grande (1200 pesos para cuatro o cinco personas).

De beber, hay agua de jamaica, refrescos, limonadas, cerveza, mucheladas, margaritas o piña colada, en un rango de 35 a 110 pesos.