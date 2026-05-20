Con gorditas de carnitas: Así es Chiwas, restaurante señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Gorditas Chiwas se fundó en 1997 con el objetivo de competir con las grandes cadenas de comida rápida. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash)

Los olores de la masa frita, las carnitas de cerdo en salsa verde y la cebolla recién picada de Gorditas Chiwas esconden más que una historia familiar: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó al restaurante con el Cártel de Sinaloa.

El negocio de antojitos mexicanos es controlado por Alfredo Orozco Romero, identificado como presunto asesor de seguridad de Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como líder de una red dedicada al lavado de dinero en nombre de la organización criminal, según informaron autoridades estadounidenses en un comunicado.

Antes de saltar a la notoriedad por su supuesto vínculo con el crimen organizado, el restaurante era conocido entre los habitantes de Chihuahua por el sabor de los guisos que acompañan sus gorditas.

¿Cuál es la historia detrás de Gorditas Chiwas?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos explica que Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero son las personas detrás del negocio y que actuarían como prestanombres de Alfredo Orozco Romero.

En la cuenta de Facebook del restaurante se explica que el negocio nació hace 29 años y que “comenzó en un local ubicado en Plaza Mirador, en la ciudad de Chihuahua”, con una idea clara: competir con las grandes cadenas.

Desde entonces, el platillo estrella han sido las gorditas, que —según comparten en redes sociales— son hechas a mano y rellenas con guisados preparados el mismo día mediante recetas propias.

Las preparaciones de Gorditas Chiwas se convirtieron en un éxito en la entidad. Para 2017 ya contaban con tres sucursales, de acuerdo con un comercial publicado en YouTube.

El restaurante vende gorditas con varios guisados. (Foto: Wiki Commons)

Actualmente, solo aparecen dos direcciones y únicamente la sucursal ubicada en Plaza Galería Chihuahua fue designada la mañana del 20 de mayo por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En un comunicado explicaron que el negocio estaría relacionado con actividades ilícitas debido a que Alfredo Orozco Romero, quien presuntamente opera el restaurante, trabajaría como asesor y cobrador de deudas derivadas de envíos de cocaína para Armando de Jesús Ojeda Avilés.

Este último es señalado por autoridades estadounidenses como líder de una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico del Cártel de Sinaloa, incluida la venta ilícita de fentanilo.

Por este motivo, Orozco fue designado junto con el restaurante por “haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios” a Ojeda.

Además, dado que Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero aparecen como propietarias del negocio, fueron señaladas por “haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Alfredo Orozco Romero”.

¿Cómo es el restaurante Gorditas Chiwas?

Gorditas Chiwas opera en un pequeño local. En el interior se encuentran refrigeradores e insumos para preparar las gorditas, colocados al fondo del establecimiento.

Al frente hay una parrilla y recipientes donde se exhiben los diferentes guisados. Las mesas se encuentran en la parte exterior del negocio.

A pesar de la controversia, el restaurante aparece como abierto en Google Maps; mientras que en sus redes sociales no han informado cambios en su operación tras ser vinculado con el Cártel de Sinaloa.

¿Cuánto cuesta comer en Gorditas Chiwas y dónde está?

Gorditas Chiwas tiene una oferta sencilla: las gorditas son el producto principal y prácticamente lo único disponible, además de quesadillas a las que se pueden añadir distintos guisados.

Entre las opciones destacan preparaciones como carnitas en salsa verde o chile relleno. También ofrecen refrescos tradicionales y light. Los precios van de los 22 pesos (por las gorditas con nopalitos) a los 28 pesos (por las de carnitas).

En su página de Facebook se observa que anteriormente incluyeron burritos, molletes, tortas y combos; actualmente estos productos ya no aparecen en el menú. De acuerdo con los precios publicados en Uber Eats, los costos por gordita son los siguientes:

Carnitas en salsa verde: 28 pesos

Asado de puerco: 28 pesos

Papas con chorizo: 25 pesos

Picadillo: 27 pesos

Nopalitos: 22 pesos

Cueritos en salsa verde: 27 pesos

Frijoles con queso: 25 pesos

Chile relleno: 28 pesos

Chile pasado con queso: 27 pesos

Quesadilla: 25 pesos

Los refrescos tienen precios desde 20 pesos. El menú no incluye postres ni entradas adicionales.

Gorditas Chiwas se ubica en Plaza Galería Chihuahua, Blvd. Antonio Ortiz Mena 8, Unidad Presidentes, Chihuahua y, según Google Maps, abre todos los días de 11:00 a 21:00 horas.