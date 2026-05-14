Con carnitas, mezcal artesanal y pozole: Así es Los Tolucos, restaurante donde comió Sandra Cuevas

Un pozole verde, acompañado de chicharrón de cerdo, aguacate y una tostada de pata, es algo a lo que nadie se resiste, ni siquiera la empresaria Sandra Cuevas, quien se dejó conquistar por el sabor de esta preparación.

Para disfrutarlo, no eligió cualquier lugar, sino uno con mucha tradición en la colonia Algarín: el restaurante Los Tolucos, ampliamente conocido entre los vecinos por elaborar recetas de auténtico pozole guerrerense.

Es por este motivo que en su menú —tal como sucede con el Pozole de Moctezuma, donde come Carlos Slim— hay ingredientes como sardinas en aceite naturales y con jugo de tomate, que suelen agregarse a los platos de pozole.

Sandra Cuevas fue al restaurante durante el 2025 y pidió un pozole verde. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Cómo es Los Tolucos, la pozolería a la que fue Sandra Cuevas?

Los Tolucos es un restaurante que Rafael Losa y María Teresa Escalante, un matrimonio, abrieron en la década de los 70 en un pequeño local de la colonia Algarín, según recuerdan sus hijos en entrevistas con Aquí nos tocó vivir y La Ruta de la Garnacha.

El restaurante es resultado de la fusión de las historias de sus creadores: el nombre está relacionado con la vida de Rafael Losa, mientras que las recetas fueron aportadas por María Teresa.

“Mi papá tenía un negocio que se llamaba El Toluco y que empezó en La Lagunilla; él construyó este lugar y le pusimos Los Tolucos porque aquí estamos toda la familia”, explicó uno de los hijos en entrevista con la periodista Cristina Pacheco.

El menú de alimentos cuenta con tacos de carnitas, tacos dorados y tostadas. (Foto: Shutterstock).

Y dado que María era originaria de Guerrero, el restaurante se especializó en la venta de pozole preparado con recetas tradicionales de ese estado. Para preservar los sabores, ella transmitió todos sus secretos culinarios a sus hijos.

“Mi mamá le enseñó a mis hermanos cómo preparar el pozole y todo”, comentó una de las hijas de la fundadora en entrevista con La Ruta de la Garnacha, donde añadió que el local siempre ha estado en la colonia Algarín; sin embargo, antes era mucho más pequeño.

Con el paso del tiempo, el restaurante fue ampliándose y actualmente cuenta con un salón espacioso con mesas para sus comensales, además de una estación desde la cual se despachan los tacos de carnitas, otro de los platillos más populares del lugar.

¿Cómo fue la visita de Sandra Cuevas a Los Tolucos?

Sandra Cuevas acudió a comer a Los Tolucos en 2025 y compartió los detalles de su visita mediante un video publicado en su cuenta de TikTok, donde indicó que estaba en plena hora de la comida.

Fue así como la dueña de Diamond Group ordenó más de un platillo de la carta: “Voy a disfrutar de un pozole verde y de una tostada, que vean nada más qué delicia, una tostada de pata”, comentó.

Aquella ocasión, la dueña de Sandra Cuevas Tequila no acudió sola: “Hoy estoy súper acompañada de una persona que admiro, que quiero, que amo y que adoro: Bere, vecina de la colonia Algarín”, añadió.

Aunque el restaurante tiene una amplia carta de bebidas con y sin alcohol, en el video compartido por Sandra Cuevas únicamente se aprecia que está tomando una botella de agua natural.

¿Cuánto cuesta comer en Los Tolucos, a donde fue Sandra Cuevas?

La carta de Los Tolucos incluye mucho más que pozole, ya que también se pueden ordenar platillos como consomé de pollo con verduras y arroz, tacos dorados, tacos de carnitas, chalupas, tostadas e incluso una ensalada especial de la casa.

El menú de alimentos se complementa con bebidas que van desde los clásicos refrescos hasta tragos de mezcal artesanal y coñac, los cuales se venden por botella o por copa.

Los precios van desde los 43 pesos por una orden de chicharrón hasta los 820 pesos por el kilo de carnitas. Aquí te dejamos algunos de los costos disponibles en menús de Google Maps.

Pozole

Blanco: de 162 pesos a 168 pesos

Verde: de 165 pesos a 172 pesos

Consomé (pollo con verduras y arroz): 115 pesos

Carnitas

1 kg: 820 pesos

1/4 de pollo en carnitas: 310 pesos

Chamorros: 310 pesos

Tacos (maciza, buche, nana, trompa, cachete, cuero, chicharrón, lengua y chorizo): 48 pesos

Para acompañar

Sardinas en aceite: 53 pesos

Orden de aguacate: 50 pesos

Orden de chicharrón: 43 pesos

Orden de crema: 46 pesos

Orden de frijoles: 49 pesos

Orden de nopales: 49 pesos

Tacos dorados de pollo o requesón: 83 pesos

Tostada de pata o pollo: 72 pesos

Chalupas: 65 pesos

Ensalada de la casa: 140 pesos

Para acompañar también hay cocteles como palomas, margaritas, vampiros y Bloody Mary por 122 pesos; además, las botellas de mezcal artesanal cuestan hasta 2 mil 346 pesos o 211 pesos la copa. Las cervezas tienen precios que van de los 68 a los 81 pesos.

Sandra Cuevas acompañó su pozole con una tostada de pata. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

El cheque promedio por persona es de aproximadamente 280 pesos, aunque todo dependerá de las preparaciones y bebidas que se ordenen.

¿En dónde está la pozolería a la que fue Sandra Cuevas?

Los Tolucos se ubica en la calle Juan E. Hernández y Dávalos número 40, colonia Algarín, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El restaurante abre todos los días de 10:00 de la mañana a las 8:00 de la noche.