Unos ‘caballitos’ para Sandra Cuevas: Esto sabemos de su marca de tequila con 6 líneas

La política y empresaria Sandra Cuevas presentó su marca de tequila, con 6 líneas.

De alcaldesa de la Cuauhtémoc a empresaria: Sandra Cuevas presentó este jueves su marca de tequila, con la que piensa diversificar los diferentes productos que ofrece a través de su grupo empresarial.

Acompañada de amigos, celebridades y algunos medios de comunicación, la exalcaldesa hizo la presentación oficial de Tequila Sandra Cuevas, con seis variantes para todos los gustos.

Pese a que la presentación se hizo el 11 de septiembre, este producto saldrá a la venta hasta finales de año, lo que genera gran expectativa entre los seguidores y amigos de Sandra Cuevas.

Tequila Sandra Cuevas: Así es la marca de bebida alcohólica

Con una publicación en su cuenta de X, la política Sandra Cuevas compartió un poco de lo que fue la presentación de su marca de tequila, que tiene seis líneas:

Cristalino

Negro

Blanco

Reposado

Añejo con Hojuelas de Oro

Tequila Rosa

El tequila rosa, aseguró, está hecho especialmente para mujeres. A diferencia de otras marcas, este es un rosa muy intenso, muy similar al fucsia.

La noche del jueves solo fue la presentación de su nuevo producto de Sandra Cuevas Diamond Group, que entra en una etapa publicitaria de tres meses (90 días) antes de su lanzamiento oficial en distintas tiendas especializadas en bebidas alcohólicas. Esto quiere decir que a mediados de diciembre estará disponible para su adquisición.

En publicaciones previas, Cuevas explicó que su bebida alcohólica está elaborada a base de agave de la más alta calidad, así como diversos procesos que le permiten tener estas seis líneas.

Así fue la presentación oficial de Tequila Sandra Cuevas

En otro clip, ahora compartido vía TikTok, la política y empresaria mexicana compartió un video recopilatorio de algunos momentos importantes en esta presentación, donde la acompañaron decenas de personas.

Al tratarse de una marca tequilera, no podía faltar el mariachi, que alegró la noche a todos los asistentes y con los que la misma Cuevas bailó un par de ocasiones.

Además, se tomó el tiempo de posar con aquellos que la acompañaron, desde seguidores de la exalcaldesa de la Cuauhtémoc hasta amistades de distintos ámbitos.

Qué es el tequila: Origen y normas

El tequila es una bebida alcohólica de denominación de origen mexicana, producida exclusivamente a partir del agave azul (Agave tequilana Weber variedad azul), cultivado en regiones declaradas dentro de la Denominación de Origen Tequila (principalmente Jalisco, así como partes de Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas).

La Norma Oficial Mexicana (NOM-006 / NOM-006-SCFI) regula su producción: la cocción o hidrólisis del agave para convertir los azúcares en fermentables, la fermentación, la destilación (normalmente doble), y los periodos de maduración si los hay.

También fija los criterios para que un tequila sea ’100 % de agave’ o mixto (cuando permite hasta un cierto porcentaje de otros azúcares, no mayores de 49 por ciento).

El tequila se obtiene a través de un proceso con el agave azul. (Cuartoscuro / Secretarías de Estado)

Proceso de elaboración del tequila: paso a paso