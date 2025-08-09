Sandra Cuevas y ‘México Nuevo’ buscan militantes: ‘Dame tu número y voy hasta tu casa’

Luego de que Sandra Cuevas anunciara su destape por la Jefatura de Gobierno de la CDMX para 2030, la exalcaldesa de Cuauhtémoc lanzó una invitación a los capitalinos para que se afilien a su nueva organización política ‘México Nuevo, paz y futuro’.

Cuevas, quien también se promociona como empresaria con su marca ‘Sandra Cuevas Diamond Group’, aseguró a sus seguidores que llevará personalmente su proyecto “hasta su casa” e invitó a que le compartan su correo electrónico o número telefónico para recibir más información.

“Buen día, los saluda Sandra Cuevas, política y empresaria. No se les olvide mandarnos su número de teléfono para irlos a visitar a su casa y afiliarlos a México Nuevo”, exhortó la expanista en un video compartido en su cuenta de X.

La también excandidata al Senado por Movimiento Ciudadano afirmó que este nuevo proyecto ofrece dos principales compromisos: “punto número uno, trabajar incansablemente sin vacaciones para que vivas en la mejor ciudad de México y punto número dos, darte seguridad. A tus órdenes, Sandra Cuevas”, indicó en su mensaje.

Días antes, la exfuncionaria anunció su intención de contender por el cargo de Jefa de Gobierno con el respaldo de este nuevo partido, y adelantó que en los próximos días dará a conocer a sus coordinadores en las alcaldías como parte de un “recorrido puerta por puerta” para llegar a más gente.

¿Qué sabemos de Nuevo México, el nuevo partido político de Sandra Cuevas?

No llega sola. Las aspiraciones de Sandra Cuevas para convertirse en la próxima cabeza de la Ciudad de México están acompañadas de otras figuras del ámbito político.

Entre ellos, el coordinador nacional de ‘México Nuevo, paz y futuro’, Ulises Ruíz Ortiz, exgobernador de Oaxaca que terminó su mandato en 2010.

El expriista, quien se retiró de la vida pública tras concluir su administración, ahora vuelve con una nueva propuesta de partido que deberá ser avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para competir en las siguientes elecciones.

Otros funcionarios ligados al movimiento político son:

Alfredo Aarón Juárez Cruz : extitular de la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca, acusado de corrupción y de ser deudor alimentario.

: extitular de la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca, acusado de corrupción y de ser deudor alimentario. Israel Núñez Roa : exaspirante a diputado federal por la Ciudad de México.

: exaspirante a diputado federal por la Ciudad de México. Belén Lugo Haro: una de las personas relacionadas con el caso de las tarjetas de recompensas Monex y el PRI, según indica el INE en un documento oficial.

Cabe recordar en las elecciones de 2024, Sandra Cuevas buscó por primera vez la candidatura a la Jefatura de Gobierno por el PAN, PRI y PRD, sin embargo, la coalición optó por Santiago Taboada como abanderado de la alianza.

‘México Nuevo, paz y futuro’ aún está en busca de su registro oficial como partido político. Para lograrlo y participar en las elecciones de 2030, la organización debe reunir más de 20 mil afiliaciones y cumplir con la realización de 22 asambleas distritales.