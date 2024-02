Sandra Cuevas acusa a Taboada de acordar con delincuentes para ganar la CDMX: ‘Tú no vales nada’

Luego de semanas de incertidumbre, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció oficialmente que romperá con la alianza opositora Va por México (PRI-PAN-PRD) y se dedicará de lleno a la fundación y posterior operación de su partido político, llamado Organización Política por la Familia y Seguridad de México. Además, a provechó para arremeter contra Santiago Taboada, candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Fue el 15 de enero cuando Cuevas presentó en la Arena México su nuevo partido, que tiene como principales vertientes el cuidado de los valores de la familia y mejorar cuestiones de seguridad. Y aunque las pantallas decían “Presidenta”, como un posible amago para sus intenciones de 2030, Cuevas dijo que se mantendrá como líder nacional de dicho partido si es que logra su consolidación en 2025.

Ese mismo día dijo que la formación de su nuevo partido político no la alejaría de los actuales, y que había tenido contacto con los demás frentes políticos para llegar a un acuerdo y definir su futuro; sin embargo, este 31 de enero únicamente anunció su salida de Va por México.

Y tal como prometió en aquel evento, dijo que revelaría información sobre actores de Va por México que están relacionados con el crimen organizado, siendo Santiago Taboada, su candidato por la capital del país, el primero de ellos.

¿Qué dijo Sandra Cuevas sobre Santiago Taboada?

Durante su evento público de este miércoles 31 de enero, Sandra Cuevas cargó contra Santiago Taboada, a quien lo señaló de ser “un hombre que no tiene palabra, que no respeta acuerdos y que no vale nada”.

“Tú no vales nada, y tú no vas a ser nunca jefe de Gobierno. Escúchame lo que te estoy diciendo, no vas a ser nunca jefe de Gobierno porque eres un hombre sin valor, sin palabra y que haces acuerdos con delincuentes”, dijo Cuevas.

Posteriormente dijo que expondrán evidencia de las acusaciones contra Taboada por presunta corrupción en los próximos días.

Sandra Cuevas había dicho desde el 15 de enero que no era posible que en la alianza opositora Va por México hubieran personas relacionadas con casos de pederastas, violaciones de niños y que maquillaran la percepción política con delitos que cometen y que tienen una red.

“Vamos a demostrar que unos actores que con el objetivo de llegar a esta ciudad son capaces de venderse con un criminal. Son capaces de ir a visitar a los reclusorios a los criminales”, acusó Cuevas en posible referencia a Santiago Taboada.

Las diferencias entre Sandra Cuevas y Santiago Taboada comenzaron el año pasado, cuando los líderes de la alianza PRI-PAN-PRD eliminaron cualquier intento de proceso interno y designaron a Taboada como precandidato único para el gobierno de la Ciudad de México.

La resolución no fue bien recibida por Sandra Cuevas, quien junto con Adrián Rubalcava, otro de los exaspirantes por la oposición por la Ciudad de México, renunciaron a la alianza opositora y continuaron sus caminos como opositores a esta.

Ahora, Sandra Cuevas deja a en suspenso el tema de las acusaciones contra Santiago Taboada, así como la posibilidad de integrarse a un partido político mientras termina de consolidar el que está formando.