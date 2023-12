‘Yo soy yo’: Sandra Cuevas descarta seguir a Adrián Rubalcava para apoyar a Sheinbaum

Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava han hecho pública su relación sentimental, compartiendo fotos en restaurantes de lujo en la Ciudad de México u organizando ‘pachangas’ para celebrar las fiestas decembrinas.

Por ello, después de que Rubalcava anunció junto a un grupo de expriistas que apoyará el proyecto de Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones de 2024, la pregunta que ‘quedaba en el aire’ es si Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, seguiría sus pasos.

La funcionaria capitalina despejó las dudas en una rueda de prensa organizada este 20 de diciembre.

“El alcalde Rubalcava tiene su proyecto político. Él tiene muy claro lo que sigue para él, pero él es él y yo soy yo”, declaró.

Cuevas remarcó que no “comparte las definiciones políticas” de Rubalcava, quien forma parte del Frente Progresista que anunció su apoyo a Sheinbaum.

Sandra Cuevas apunta a crear partido político

La alcaldesa de Cuauhtémoc adelantó que creará una organización civil con miras a convertirla en un partido político en 2025.

“Yo no tengo nada que perder y no tengo miedo a que me revisen algo porque lo único que me van a encontrar es mi carácter”, dijo.

Cuevas adelantó que la presentación de este grupo se hará el próximo lunes 15 de enero junto con “otro compañero” cuya identidad se reservó.

¿Qué respondió Adrián Rubalcava a Sandra Cuevas?

El alcalde de Cuajimalpa llegó ‘de sorpresa’ a la conferencia de Cuevas para refrendar su apoyo a su “Sandrita hermosa”.

“Vengo a refrendarte con claridad que sigues contando conmigo en todo, que si bien es cierto hemos conformado una alianza, tú determinarás tu ruta política”, apuntó.

Rubalcava se dijo abierto a unirse a la asociación civil que será fundada por Cuevas... si es que ella lo invita.

“Cuentas con todo mi amor, con todo mi cariño. Cuajimalpa es tu casa y tienes las puertas abiertas para que puedas construir este proyecto que quieres con mucho éxito”, añadió.

Con esto, Rubalcava descartó los rumores sobre un distanciamiento tanto personal como político con la alcaldesa de Cuauhtémoc.

¿Por qué Sandra Cuevas está ‘peleada’ con Sheinbaum?

Las diferencias surgieron durante el tiempo en el que coincidieron como funcionarias capitalinas. Por ejemplo, Sheinbaum desaprobó la propuesta de Cuevas de construir un Corredor Turístico-Tecnológico en la Zona Rosa.

“No voy a entrar en debate, pero aparte de todos los permisos que tendrían que pedir que no son para la Zona Rosa, la Zona Rosa no es Las Vegas, la Ciudad de México es capital cultural de América Latina”, señaló en su momento Sheinbaum.

Después, Cuevas acusó a la entonces jefa de Gobierno de estar detrás de los intentos para destituirla como alcaldesa de Cuauhtémoc, esto después de que le fue abierto un proceso por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

“Estoy preparada para absolutamente todo, estoy preparada para una vinculación a proceso, estoy preparada incluso para ir a prisión, estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum porque esto es claramente una persecución política”, dijo en marzo de 2022.