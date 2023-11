‘No señalemos a Morena cuando aquí son peores’: Sandra Cuevas pausa relación con Frente Amplio

Sandra Cuevas lamentó que en el Frente no se hayan cumplido los acuerdos para la designación de la candidatura capitalina. (Graciela López Herrera)

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, quien aspiraba a la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, estalló en contra del Frente Amplio por México y de los dirigentes de los tres partidos que lo conforman, PRI, PAN y PRD.

La polémica alcaldesa había manifestado su respaldo total al alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien renunció al PRI, tras la designación sin proceso interno del panista Santiago Taboada como candidato a la jefatura capitalina.

En una conferencia este martes, Sandra Cuevas dijo que pone una pausa en su relación con el Frente Amplio, pues no está de acuerdo en que han estado haciendo lo que tanto le criticaron a Morena; asimismo, dio a conocer que hará en el futuro y las acciones dentro de la alcaldía que administra.

“La primera decisión es que pongo una pausa con el Frente, por la falta de palabra, por la falta de solidaridad, por la falta de proyectos. Dos, dejar claro que no formaré parte de Morena y, punto número 3, a partir de hoy, a petición de vecinas y vecinos, se inicia con el bloque Diamante, que consiste en no dejar entrar a ningún político oportunista”, dijo.

‘En la alianza son peores que Morena’

La polémica alcaldesa criticó que desde el Frente se han señalado las acciones de Morena y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales han considerado como faltas de democracia en la selección de candidatos y precandidatos, pero en la propia oposición hacen lo mismo y, dijo, hasta son peores.

“No señalemos a Morena cuando aquí se está haciendo lo mismo, no digamos que el Presidente eligió los candidatos, que todo es por dedazo. No señalemos cuando no hubo un proceso democrático, en la alianza son peores porque son hipócritas, al menos los de enfrente ya sabemos como son, pero aquí nos atrevemos a señalar el dedazo y hacemos lo mismo”.

Tras la designación unilateral de Santiago Taboada como precandidato del Frente Amplio para competir contra Clara Brugada por la Jefatura de Gobierno de la CDMX, ya son dos que estaban interesados en la designación que se alejan de la alianza opositora, Adrián Rubalcava y Sandra Cuevas, siendo solo Luis Espinoza Cházaro, diputado del PRD, el único ‘afectado’ que se mantiene dentro del bloque.