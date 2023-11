Sandra Cuevas se aferra a la CDMX: ‘No me voy a bajar de la contienda’

La alcaldesa Sandra Cuevas aseguró que no se bajará de la jefatura de Gobierno de la CDMX (Foto: Captura de pantalla)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quiere devolverle el bastón de mando de la Ciudad de México a la oposición. Este domingo —a un día de conocerse la candidatura de Clara Brugada como aspirante a jefa de Gobierno por Morena— Cuevas señaló que no se bajará de la contienda para gobernar la capital mexicana.

‘No me voy a bajar de la contienda para ganar el gobierno de la Ciudad de México en 2024. Me voy a registrar por que hoy tengo dos grandes sueños, y dos grandes metas. Mi primer sueño es tener un hijo que me acompañe en mi trabajo a recorrer las calles, que sepa lo que es trabajar para la gente, que sepa ganarse la vida, que se sienta orgulloso de su mamá. Y las segunda meta, muy clara, es ser la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México en el 2024. Voy a seguir con esta competencia, y espero poder contar con mis partidos, con el PAN, el PRI y PRD [...] Vamos a ganar la jefatura de la CDMX en el 2024′, señaló a través de un video compartido en redes sociales.

Cuevas compite contra dos candidatos: Adrián Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa y Santiago Taboada, quien dirige la demarcación de la Benito Juárez. Según las encuestas, este último se posiciona como el favorito para ser el sucesor de Claudia Sheinbaum.

Morena cierra filas con Brugada

La madrugada del sábado 11 de noviembre, Morena sorprendió con su decisión: Clara Brugada sería la aspirante de Morena para la jefatura de Gobierno de la CDMX.

Pese a que Omar García Harfuch ganó la encuesta del partido guinda para la Ciudad de México, no sería el candidato. El puesto quedó en manos de Clara Brugada, la ex alcaldesa de Iztapalapa que perdió en los sondeos pero ganó en la mesa por ser la mujer mejor posicionada para las elecciones 2024.