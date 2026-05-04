La ‘lista negra’ de la FGR: ¿Qué sabemos del expediente y 50 citatorios por operativo de la CIA en Chihuahua?

Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, durante la conferencia de prensa para dar detalles de la investigación interpuesta por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa entre los que destaca el gobernador Rubén Rocha Moya.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha citado a declarar a cerca de 50 personas relacionadas con el operativo realizado en abril en la sierra de Chihuahua, donde se desmanteló un presunto narcolaboratorio y en el que habrían participado agentes de la Central Intelligence Agency (CIA).

El fiscal especial y vocero de la institución, Ulises Lara López, señaló que las comparecencias tienen como objetivo recabar testimonios para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Indicó que se realizan diligencias para verificar si los agentes extranjeros contaban con acreditaciones y autorizaciones legales para operar en territorio mexicano.

El caso se deriva de un operativo efectuado entre el 17 y 19 de abril en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua. Tras la intervención, un accidente carretero dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses y dos funcionarios locales, lo que reveló la presunta participación de agentes extranjeros.

Fiscalía abre dos carpetas de investigación

La FGR abrió dos carpetas de investigación: una relacionada con el narcolaboratorio y otra por posibles delitos contra la seguridad nacional, ante la actuación de personal extranjero en labores de seguridad sin claridad sobre su estatus legal. Lara López advirtió que, de confirmarse irregularidades, se aplicará “todo el peso de la ley”.

El caso llevó a la renuncia del fiscal general César Jáuregui.

El caso provocó una crisis institucional en el estado y derivó en la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien reconoció inconsistencias en la información sobre la presencia de los agentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el Gobierno federal no tenía conocimiento previo de la participación de agentes estadounidenses en el operativo, lo que ha reavivado el debate sobre la intervención extranjera en asuntos de seguridad nacional.

En paralelo, autoridades estatales de Chihuahua iniciaron indagatorias propias, aunque la FGR subrayó que es la única instancia competente para investigar este tipo de delitos.

El organismo federal aseguró que continuará recabando pruebas para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.