Marchan en Chihuahua contra Maru Campos por el caso de los agentes de la CIA

Los manifestantes reclamaron al Gobierno de Chihuahua por la participación de agentes de la CIA en operativos en México.

Decenas de ciuadadanos se manifestaron en la capital de Chihuahua contra la gobernadora del estado, Maru Campos, tras la polémica por la participación de presuntos agentes de la CIA en México, quienes murieron tras un operativo en dicha entidad.

Los manifestantes exigieron juicio político contra Maru Campos tras acusar que hubo presuntas violaciones a la Constitución con la entrada de los agentes estadounidenses a Chihuahua.

La manifestación salió la tarde de este martes 4 de mayo de la Glorieta de Pancho Villa, para que el contingente caminara por avenida Universidad y posteriormente llegar hasta el Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Tras llegar a la cruz de clavos, los manifestantes gritaron consignas a favor de la soberanía nacional y ondearon banderas de México.

Como respuesta, los elementos de la policía vial bloquearon el centro de la ciudad para permitir el paso de la manifestación que se desarrolló de manera pacífica.

FGR citará a 50 funcionarios de Chihuahua por entrada de agentes de la CIA

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que actuará con todo el peso de la ley contra los responsables de la presencia de los agentes de la CIA en Chihuahua sin autorización federal.

El vocero de la institución, Ulises Lara, comentó que al momento son 50 los funcionarios que participaron en el operativo en el que murieron los agentes estadounidenses junto con el titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y uno de sus subordinados.

El objetivo de estas comparecencias es conocer las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo en la localidad de Morelos, donde se desarticuló un laboratorio de drogas, ya que es la FGR la única autoridad competente para realizar este tipo de indagatorias.

Además, se realizaron los requerimientos de ley para verificar la existencia y el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes de la CIA fallecidos en México.

Con información de Quadratín.