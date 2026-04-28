Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 28 de abril: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera desde Palacio Nacional este martes 28 de abril.

En esta conferencia de prensa, la mandataria podría responder a cuestionamientos sobre los operativos que llevaron a la detención de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, supuesto segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y César Alejandro ‘N’, conocido como ‘El Güero Conta’, presunto operador financiero del primero.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló detalles sobre el operativo que llevó a la captura de ‘El Jardinero’; sin embargo, en esta conferencia podrían responderse diversas preguntas relacionadas con este tema.

¿Qué sucedió en ‘la mañanera’ de Claudia Sheinbaum el 27 de abril?

En la mañanera del pueblo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a múltiples temas de interés nacional e internacional:

El gobierno de la mandataria llegó a un acuerdo con bancos para bajar las comisiones al pagar con tarjeta de crédito y débito en las gasolineras del país. Esto comenzará a partir del 1 de mayo y tendrá una duración de seis meses.

Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, comentó que se trata de una colaboración que tiene el objetivo de reducir los costos de los combustibles ante la alta inflación que se registró en los últimos meses.

A la par, la mandataria se refirió al ingreso de un agente estadounidense como turista para participar en un operativo en Chihuahua. Comentó que esperan que este asunto se aclare y que no se vuelva a repetir.