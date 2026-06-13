¿Quién juega en el Mundial 2026 HOY 13 de junio? Horario y dónde ver los partidos

Los cuatro partidos de la jornada de este 13 de junio del Mundial 2026 se disputarán en Estados Unidos. [Fotoarte: El Financiero]

Ya jugaron los anfitriones; ahora les toca a los demás invitados. Tras los sorprendentes partidos inaugurales en México, Canadá y Estados Unidos, es tiempo de ver en la jornada de este 13 de junio a una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026.

Será el primer día en el que los aficionados disfrutarán de hasta cuatro partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Los encuentros se disputarán en Estados Unidos y Canadá.

Los primeros días de la justa mundialista estuvieron marcados por el triunfo de México ante Sudáfrica en el encuentro inaugural y el empate agónico que consiguió Canadá ante Bosnia y Herzegovina.

¿Qué partidos se juegan hoy 13 de junio en el Mundial 2026?

El partido más llamativo de la jornada será entre Brasil y Marruecos, que será transmitido por televisión abierta, mientras que el resto de los encuentros estarán disponibles a través de plataformas de streaming.

¿Cómo llegan Qatar y Suiza al partido del Grupo B del Mundial 2026?

Qatar llega al Mundial 2026 como el vigente bicampeón de la Copa Asiática, tras conquistar las ediciones de 2019 y 2023. El conjunto asiático aseguró su clasificación como uno de los mejores equipos de la eliminatoria de la AFC, aunque durante ese proceso mostró irregularidad defensiva al recibir 24 goles en 10 partidos.

La base del equipo se mantiene respecto a sus títulos continentales, con Akram Afif y Almoez Ali como principales referentes ofensivos. Qatar busca mejorar su desempeño respecto a 2022, cuando quedó eliminado como anfitrión en fase de grupos tras perder sus tres partidos.

Suiza clasificó como líder del Grupo B de la eliminatoria de la UEFA con un balance de 4 victorias y 2 empates. La ‘Nati’ recibió apenas 2 goles en seis partidos, lo que la convirtió en una de las mejores defensivas del proceso.

El equipo dirigido por Murat Yakin disputará su sexta Copa del Mundo consecutiva y mantiene una base consolidada con jugadores como Granit Xhaka, Manuel Akanji y Remo Freuler. Además, llega con una racha positiva en partidos oficiales desde finales de 2024.

El ganador de este encuentro podría colocarse como líder del Grupo B tras el empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Posibles alineaciones de Qatar y Suiza para el Mundial 2026

Los posibles 22 jugadores de Qatar y Suiza para encarar el debut mundialista son:

Qatar: Meshaal Barsham; Pedro Miguel, Lucas Mendes, Tarek Salman, Homam Ahmed; Jassem Gaber, Ahmed Fathy, Mostafa Meshaal; Akram Afif, Almoez Ali, Ahmed Al-Rawi.

Entrenador: Julen Lopetegui.

Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Remo Freuler, Dan Ndoye, Xherdan Shaqiri; Ruben Vargas, Breel Embolo.

Entrenador: Murat Yakin.

¿Cómo llegan Brasil y Marruecos al debut en el Mundial 2026?

Brasil remó contra corriente para lograr su clasificación mundialista al quedar quinto en la zona de Conmebol con 28 puntos. La ‘Canarinha’ selló su boleto tras vencer 1-0 a Paraguay en junio de 2025.

El equipo sudamericano no tuvo un proceso dominante, lo que derivó en ajustes en el banquillo con la llegada de Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid. Sin embargo, mantiene una de las plantillas más competitivas del torneo, encabezada por Vinícius Júnior, Raphinha y Bruno Guimarães.

Una de las bajas más notables que tendrá Brasil será la de Neymar, quien no estará en el partido debut de la escuadra carioca debido a la falta de ritmo tras la lesión que casi lo deja fuera de la convocatoria.

Marruecos, en cambio, llegará como una de las posibles revelaciones del torneo tras lo conseguido en Qatar 2022, donde alcanzó las semifinales.

Además, Marruecos llega como la actual campeona de la Copa Africana de Naciones tras una polémica final que se resolvió en los despachos, luego de que la confederación determinara la descalificación de Senegal por las protestas registradas en el último encuentro.

En cuanto a la eliminatoria, los africanos terminaron como líderes de su grupo con paso perfecto: 8 victorias en 8 partidos, 22 goles a favor y apenas 2 en contra.

El conjunto dirigido por Walid Regragui mantiene la base que alcanzó las semifinales en 2022, con figuras como Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat y Yassine Bounou.

El enfrentamiento también revive el antecedente de 2023, cuando Marruecos derrotó 2-1 a Brasil en un partido amistoso.

Brasil no contará con Neymar para el partido contra Marruecos en el Mundial 2026. [Fotografía. AP]

Posibles alineaciones de Brasil y Marruecos para el Mundial 2026

Los posibles 22 jugadores de Brasil y Marruecos para encarar el primer partido del Grupo C del Mundial 2026 son:

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana; Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinícius Júnior, Endrick.

Entrenador: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Hakim Ziyech, Brahim Díaz, Youssef En-Nesyri.

Entrenador: Mohamed Ouahbi.

¿Cómo llegan Haití y Escocia a su presentación mundialista?

La sorpresiva Haití clasificó como líder del Grupo C de la tercera ronda de la eliminatoria de Concacaf, superando a Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Selló su boleto en la última jornada con una victoria 2-0 ante Nicaragua.

Haití regresará a una Copa del Mundo después de 52 años y disputará apenas su segunda participación tras Alemania 1974. Llega con una generación encabezada por Duckens Nazon y Frantzdy Pierrot.

Escocia obtuvo su clasificación como líder del Grupo C de la eliminatoria europea. El conjunto británico aseguró su boleto directo al Mundial tras imponerse a selecciones como Dinamarca, Grecia y Bielorrusia durante la fase de clasificación.

El equipo dirigido por Steve Clarke vuelve a un Mundial tras 28 años de ausencia y buscará superar por primera vez la fase de grupos.

Entre las figuras a seguir destacan Andy Robertson, capitán y figura del Liverpool en la Premier League; Scott McTominay, pieza clave en el mediocampo; y John McGinn, uno de los futbolistas más determinantes en ataque.

Posibles alineaciones de Haití y Escocia para el Mundial 2026

Los posibles 22 jugadores de Haití y Escocia para encarar el debut mundialista son:

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne, Martin Expérience; Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde; Derrick Etienne Jr., Louicius Don Deedson, Duckens Nazon; Frantzdy Pierrot.

Entrenador: Sébastien Migné.

Escocia: Angus Gunn; Anthony Ralston, Jack Hendry, Grant Hanley, Kieran Tierney, Andy Robertson; Billy Gilmour, Scott McTominay, John McGinn, Ryan Christie; Che Adams.

Entrenador: Steve Clarke.

Haití participará de nuevo a un Mundial tras 52 años de ausencia. [Fotografía. EFE]

¿Cómo llegan Australia y Turquía al cierre de la jornada?

Australia clasificó de forma directa al terminar en el segundo lugar del Grupo C en la tercera ronda de la eliminatoria asiática, solo por detrás de la selección de Japón, que dominó el sector.

Los ‘Socceroos’ sumaron 19 puntos, con 5 victorias, 4 empates y 1 derrota, lo que les permitió asegurar uno de los dos boletos directos al Mundial sin necesidad de disputar el repechaje.

El conjunto oceánico aseguró su boleto en la última jornada tras vencer 2-1 a Arabia Saudita como visitante. Disputará su sexta Copa del Mundo consecutiva y séptima en su historia.

Turquía, en cambio, logró su clasificación tras superar el repechaje europeo para el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Vincenzo Montella terminó en el segundo lugar de su grupo en la fase inicial, por detrás de España, lo que lo obligó a disputar los playoffs.

En la repesca, los turcos mostraron su mejor versión al vencer 1-0 a Rumania en semifinales y posteriormente imponerse por el mismo marcador a Kosovo como visitante, resultado que les dio el boleto al Mundial 2026.

Los turcos regresan a un Mundial después de 24 años, desde Corea-Japón 2002, cuando terminaron en el tercer lugar. La nueva generación está encabezada por Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu y Kenan Yıldız.

Este partido enfrentará a dos selecciones que forman parte del Grupo D del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Paraguay.

Posibles alineaciones de Australia y Turquía para el Mundial 2026

Los posibles 22 jugadores de Australia y Turquía para encarar el debut mundialista son:

Australia: Mathew Ryan; Nathaniel Atkinson, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O’Neill; Riley McGree, Craig Goodwin, Martin Boyle; Kusini Yengi.

Entrenador: Tony Popovic.

Turquía: Altay Bayındır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü; Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu; Barış Alper Yılmaz.

Entrenador: Vincenzo Montella.