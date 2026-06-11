Embajador de EU en México celebra victoria vs. Sudáfrica: ‘Un privilegio estar en este histórico estadio’

Ronald ‘Ron’ Johnson, embajador de Estados Unidos en México, estuvo presente en la inauguración del Mundial 2026, y celebró la victoria de la Selección Mexicana contra Sudáfrica.

El funcionario aprovechó su visita al Estadio Ciudad de México para compartir imágenes de la inauguración, y celebró que “la cooperación, la amistad y el propósito compartido” entre México, Estados Unidos y Canadá, ayudará a que el Mundial 2026 sea seguro y memorable.

“Fue un privilegio estar en este estadio histórico mientras alberga por tercera ocasión un partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA, convirtiéndose en el primer estadio del mundo en alcanzar este hito”, escribió el funcionario en redes sociales.

Para Ronald Johnson, el Mundial 2026 será el evento deportivo “más grande de la historia”, y fue uno de los principales funcionarios de la administración de Donald Trump en acudir al partido en el que México venció 2 a 0 a Sudáfrica.

La semana pasada, el embajador de EU en México aseguró que el Mundial 2026 será una celebración de los lazos y mostrar al mundo lo que América del Norte es capaz de hacer cuando se trabaja “hombro con hombro”.

Ronald Johnson propone más cooperación contra el narco entre Sheinbaum y Trump

Los comentarios positivos de Ronald Johnson sobre la inauguración del Mundial 2026 ocurren un día antes de la reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos, donde se abordarán temas de seguridad y fronterizos.

Su objetivo como embajador de EU en México es fortalecer y profundizar la relación entre ambos países en medio de tensiones, luego de que Donald Trump amenazara con no renovar el T-MEC y después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a 10 funcionarios de Sinaloa por nexos con Los Chapitos sin pruebas y públicamente, según la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con Johnson, el objetivo es generar resultados concretos en materia de combate al narcotráfico, además de cuestiones relacionadas con el flujo de personas migrantes y la seguridad fronteriza.