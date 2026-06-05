Ronald Johnson lanza mensaje previo a la Copa Mundial 2026: ‘Será la más segura y memorable’

El embajador de Estados Unidos en México llamó a celebrar los lazos entre los países de Amérca del Norte.

Comienza la cuenta regresvia. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lanzó un mensaje a una semana del Mundial 2026, en el que convocó a mostrar hacer una demostración de lo que América del Norte puede lograr.

Después de que mayo se convirtiera en uno de los meses más críticos en la relación entre Estados Unidos y México, junio y el Mundial podrían ser un momento para fortalecer los lazos.

“En una semana comienza la Copa Mundial de la FIFA. Estamos entusiasmados por lo que será el evento deportivo más grande de la historia. Juntos, nuestros tres países mostraremos al mundo lo que América del Norte puede lograr cuando trabajamos hombro con hombro”, expresó el diplomático en su cuenta de X.

Ronald Jhonson reiteró el compromiso de su país para hacer del Mundial de la FIFA el torneo deportivo más grande y seguro.

Ronald Johnson llama a celebrar lazos

“Estamos comprometidos a hacer de esta no solo la Copa Mundial más grande de todos los tiempos, sino también la más segura y memorable. Más que un torneo, esta es una celebración de los lazos entre nuestros pueblos que unen a nuestras naciones y del futuro más prometedor que estamos construyendo juntos”, finalizó.

Previo al Mundial, se tensa la relación entre México y EU

La tensión que provocaron los señalamientos contra 10 políticos en Sinaloa por el Departamento de Justicia estadounidense llegó a su climax el domingo 31 de mayo, con un mensaje de la presidenta Claudia Shienbaum contra la injerencia extranjera.

Por ello, Johnson aseguró el lunes 1 de junio que la lucha contra los cárteles debe ser una agenda compartida entre ambas naciones y que no se debe perder tiempo en politizar el tema de los cárteles de la droga.

“La lucha contra los cárteles debería unirnos, no dividirnos. La gente a ambos lados de nuestra frontera quiere vivir segura y en paz. Merecen libertad de la intimidación, la corrupción y el miedo que infligen los cárteles”, escribió.

El propio secretario de Seguridad Nancional, Markwayne Mullin reconoció el nivel de cooperación en seguridad alcanzado en la actual administración.

“Nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”, indicó el funcionario estadounidense en una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.