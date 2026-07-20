La estrategia ‘silenciosa’ de EU contra Los Chapitos: así convenció a Joaquín Guzmán López de entregarse

Joaquín Guzmán López fue presionado para entregar a otros miembros del Cártel de Sinaloa, aunque no esperaban que fuera a llevar al 'Mayo' Zambada.

¿Qué provocó a Los Chapitos para entregar a Ismael ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos? Un agente declaró que Joaquín Guzmán López fue presionado durante meses antes de cometer la ‘traición’ al ‘Señor de la Montaña’, recién sentenciado a cadena perpetua.

Fueron los agentes federales de Estados Unidos quienes contactaron a Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, para que se entregara, y dentro de las negociaciones le ofrecieron la posibilidad de un mejor trato si entregaba pruebas clave o a otros miembros del Cártel de Sinaloa.

Una de esas fuentes federales revelaron al periodista Keegan Hamilton que el esfuerzo para no dirigir ninguna actividad estadounidense en México fue “muy significativo”, así que las acciones relacionadas con la entrega del ‘Mayo’ Zambada fue algo que recayó en Joaquín Guzmán López.

EU no esperaba que Joaquín Guzmán López les llevara al ‘Mayo’ Zambada

Las fuentes explicaron que el arresto fue pactado días antes de aquel 25 de julio de 2024, y Joaquín Guzmán López, tras sucumbir a la presión, les notificó que llegaría pronto, además de que les explicó que les convendría ayudarlo en la negociación.

Los agentes entendieron que iba a llegar con algún otro integrante del Cártel de Sinaloa, e incluso pensaron que llegaría con otro de sus hermanos, conocidos como Los Chapitos; sin embargo, entregó al líder y fundador de la organización criminal.

“Joaquín básicamente dijo: ‘Oigan, voy a llegar pronto, les voy a traer algo importante’”, declaró la fuente a Keegan Hamilton, además de que explicó que no esperaban que fuera a llevar al ‘Mayo’ Zambada.

La pregunta es: ¿Qué obtuvo a cambio Joaquín Guzmán López? Aunque la información no está verificada oficialmente, en caso de que la intención del integrante de Los Chapitos fuera obtener beneficios, Estados Unidos ha dicho que no se los concederá.

Joseph Nocella, fiscal del Distrito Este de Nueva York, declaró que Estados Unidos está en contra de los secuestros, y no recibirá ningún tipo de ayuda.

También conocido como ‘El Güero’, Joaquín Guzmán López es uno de los cuatro hijos del ‘Chapo’ Guzmán que durante años lideraron la facción de Los Chapitos.

Tras su captura, algunos de sus familiares y de su hermano, Ovidio Guzmán, se entregaron a Estados Unidos en un puente fronterizo de Baja California, en el que habría sido uno de sus principales beneficios por entregarse el 25 de julio del 2024.

A la espera de la audiencia de Joaquín Guzmán López a finales de agosto, los fiscales estadounidenses no han emitido alguna recomendación para su sentencia, aunque desde el año pasado circularon versiones de que se convertiría en testigo protegido, así como su hermano, Ovidio Guzmán.

Con información de Keegan Hamilton.