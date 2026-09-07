‘Chávez vs. Chávez’: ¿Cuándo y dónde ver el documental que no le gusta del todo al ‘César del Boxeo’?

El 'César del Boxeo' está de vueta con un íntimo documental sobre las cosas buenas y malas que pasaron en su vida (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, IA Gemini).

El exboxeador Julio César Chávez ha vivido sus peleas más duras abajo del ring, al menos así lo plantea su nuevo documental Chávez vs. Chávez, en el cual “van a conocer al verdadero Julio”, ante lo que también hay cosas que al ‘César del Boxeo’ no agradan del todo recordar.

“Hay episodios (del documental) que no me gustan porque me hacen recordar todo el daño que le he hecho a mi familia, pero sobre todo a mí mismo, me destruí y casi me quité la vida”, dijo en una entrevista para EFE con motivo del lanzamiento de la serie documental.

Este mes se estrena la serie documental 'Chávez vs. Chávez' (Foto: Cortesía TelevisaUnivision).

Esto sabemos sobre ‘Chávez vs. Chávez’, la serie documental sobre la vida del boxeador mexicano

Chávez vs. Chávez es una serie documental en la que el gran campeón del boxeo mexicano habla sin filtros sobre los momentos que marcaron su carrera, tanto arriba como abajo del ring, a través de cuatro conversaciones íntimas en una historia narrada en primera persona por el propio expugilista.

“A lo largo de cinco episodios, el excampeón del mundo recorre los capítulos que construyeron su legado: sus inicios, el ascenso a la cima, las grandes victorias que lo convirtieron en uno de los mayores ídolos deportivos de México y también las decisiones, los excesos y las batallas personales que pusieron a prueba al hombre detrás del campeón”, dice la sinopsis.

Chávez incluso revela que no recuerda por completo muchos de sus grandes momentos y muestras de cariño que recibió como deportista, entre ellos hitos como llenar el Estadio Azteca con más de 132 mil personas en su pelea contra el estadounidense Greg Haugen, el 20 de febrero de 1993.

“Es increíble volver a ver el cariño y el afecto de todos los mexicanos. En su momento no le ponía atención, estaba muy mal, hay muchas cosas que no recuerdo”, admite para la agencia EFE.

'Chávez vs. Chávez' revela la historia arriba y abajo del ring del 'César del Boxeo'. (Foto: Cortesía TelevisaUnivision).

Ante esto, presume que la producción Chávez vs. Chávez es una “motivación” para volver a ser un ejemplo para las nuevas generaciones y hacerlas reflexionar sobre los excesos que formaron parte de su vida, como las drogas. Chávez asegura que las adicciones únicamente llevan a tres lugares: “las cárceles, los hospitales y la muerte”.

Pero además de hablar sobre sus orígenes y sus primeras peleas en Culiacán y Tijuana, así como de la proeza de pisar emblemáticos lugares como la MGM Grand Garden Arena, también se abre para hablar en sitios como su centro de rehabilitación en Tijuana y el Centro Ceremonial Otomí, donde reflexiona sobre lo que ha sido de su vida.

“Lo bueno es que lo estoy contando. A la mayoría les hacen documentales ya cuando están muertos y gracias a Dios pues estoy todavía vivito y coleando”, bromeó para EFE.

De acuerdo con TelevisaUnivision, la producción del documental fue dirigida por Diego Enrique Osorno y realizada por N+ Docs. El preestreno se realizará el jueves 10 de septiembre por el canal Las Estrellas en TV abierta y todos los capítulos completos podrán verse mediante ViX a partir del 11 de septiembre.