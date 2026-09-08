Carney cumple su promesa: Aranceles de Canadá a productos de EU entran en vigor por 20 mil mdd

Los aranceles canadienses son una respuesta a los gravámenes del 50 por ciento que Trump impuso a Canadá después de que Mark Carney se retirara de las negociaciones comerciales el 21 de agosto. (AP).

Los aranceles que impuso Canadá a productos de Estados Unidos, con un valor de 20 mil millones de dólares, comenzaron a aplicarse la noche de este martes 7 de septiembre, intensificando la guerra comercial entre los dos vecinos y socios.

La medida busca igualar “dólar por dólar” y “tasa por tasa” los aranceles estadounidenses que entraron en vigor el pasado 22 de agosto sobre un volumen similar de exportaciones canadienses.

“Esos aranceles tendrán consecuencias reales para los trabajadores, empresas y comunidades canadienses en todo nuestro país [...] Canadá debe responder”, declaró elministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, cuando anunció la medida el pasado 25 de agosto.

Los nuevos aranceles canadienses alcanzan a unos 900 productos estadounidenses, entre ellos acero, aluminio, muebles, ropa, cosméticos, perfumes, miel, electrodomésticos, productos lácteos, electrónicos y herramientas.

El acero y el aluminio estadounidenses tendrán un arancel de hasta 50 por ciento, al igual que muebles, prendas de vestir, cosméticos, perfumes y miel natural.

Otros productos enfrentarán gravámenes de 25 por ciento, como lavavajillas, lavadoras y algunos productos lácteos, incluido el queso, mientras que determinados electrónicos y herramientas tendrán tarifas de 15 por ciento.

Se rompe negociación entre Canadá y EU

La entrada en vigor de los aranceles ocurre después de semanas de negociaciones entre Ottawa y Washington. Funcionarios de ambos países mantuvieron reuniones prácticamente diarias con la intención de alcanzar un acuerdo que evitara una nueva escalada comercial.

Sin embargo, las conversaciones se rompieron el pasado 21 de agosto, cuando el primer ministro canadiense, Mark Carney, acusó a Estados Unidos de intentar imponer a Canadá un acuerdo bajo condiciones injustas.

Carney sostuvo que Washington buscaba convertir a Canadá en una “filial” y afectar a su industria, particularmente al sector automotriz.

La disputa también incluyó diferencias relacionadas con el uso del francés en Canadá, entre ellas las reglas para medios francófonos en línea y el etiquetado bilingüe de productos.

La Casa Blanca negó que estos asuntos se hubieran convertido en una “línea roja” durante las negociaciones.

Trump amenaza a Bombardier y a la industria automotriz

La tensión entre ambos gobiernos aumentó antes de la entrada en vigor de los aranceles canadienses.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el lunes con tomar medidas contra el fabricante aeronáutico canadiense Bombardier y escribió en su plataforma Truth Social: “¡NO MÁS VENTAS DE BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS!”.

Además, Trump ha advertido que los aranceles para la industria automotriz canadiense podrían aumentar de 25 a 50 por ciento a partir del 1 de enero.

En medio de la disputa, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, cuestionó la capacidad militar de Canadá y aseguró que ambos países no están en guerra.

Carney respondió que los comentarios de funcionarios estadounidenses son “indignos” y pidió a la Administración Trump dejar de “hacerse los duros”.

Canadá destina 7 mil 500 mdd para empresas afectadas

El gobierno canadiense también anunció un paquete de apoyo de 7 mil 500 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos 5 mil 400 millones de dólares estadounidenses, para empresas y trabajadores afectados por la escalada comercial.

La ministra de Industria, Mélanie Joly, llamó además a los consumidores canadienses a priorizar productos nacionales.

Canadá enfrenta un riesgo económico importante por la disputa, debido a su elevada dependencia comercial de Estados Unidos: alrededor de 60 por ciento de sus importaciones provienen de ese país, mientras que cerca de 70 por ciento de sus exportaciones tienen como destino el mercado estadounidense.