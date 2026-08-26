Doug Ford, primer ministro de Ontario, lanza insultos contra Trump y respalda aranceles de Canadá a EU

Doug Ford señaló que podrían haber aumentos al costo de la electricidad que suministra Ontario a EU.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford , pidió una tregua en su guerra de palabras con el presidente Donald Trump , pero respaldó el plan de Canadá para tomar represalias contra los nuevos aranceles estadounidenses .

“Ayer, Joe, la cosa se puso un poco tensa entre nosotros. Me estuvo insultando”, le dijo Ford al presentador Joe Mathieu en Bloomberg Television. “Y yo le respondí. Pero creo que sería más productivo que el primer ministro y el presidente se sentaran a dialogar y llegaran a un acuerdo justo para todos”.

El sábado, Estados Unidos impuso aranceles del 50 por ciento a cientos de productos canadienses tras el fracaso de las negociaciones comerciales, lo que llevó al primer ministro Mark Carney a anunciar horas después que Canadá impondría aranceles compensatorios . Ante esto, Trump amenazó el lunes con duplicar los aranceles a los automóviles canadienses hasta el 50 por ciento.

Al oír eso, Ford le dijo a un locutor de radio que el presidente podía “irse al diablo, por lo que a mí respecta”.

Tras esos comentarios, Trump dirigió insultos personales contra Ford, llamándolo “lacayo”, y más tarde dijo que Estados Unidos consideraría cambiar el nombre del lago Ontario a lago América.

“Me dejé llevar. Y no soy inocente en absoluto”, dijo Ford. “Pero voy a adoptar un enfoque diferente. Voy a seguir adelante”.

El martes, Canadá anunció un plan para duplicar sus aranceles compensatorios sobre los productos de acero y aluminio estadounidenses , elevándolos al 50 por ciento. También se aplicarán nuevos aranceles a la leche, los muebles, la ropa y las prendas de vestir producidas en Estados Unidos, así como a las consolas de videojuegos, los productos electrónicos y muchos otros productos.

Ford afirmó que no se oponía a nuevas represalias si fuera necesario, pero evitó llegar a respaldar el corte del suministro eléctrico a Estados Unidos.

“No diría que lo corten, pero sí que apliquen recargos”, dijo, y añadió que preferiría enviar más electricidad a Estados Unidos.

El año pasado, en las primeras semanas de la guerra comercial, el primer ministro impuso un recargo del 25 por ciento a la electricidad enviada a tres estados de Estados Unidos durante un día, antes de revocar la decisión para que pudieran continuar las negociaciones comerciales.

Ford lidera la provincia más poblada de Canadá y se ha convertido en una figura clave en la guerra comercial. Como principal centro manufacturero del país, Ontario se ha visto gravemente afectada por la agresión económica estadounidense. La agencia de licores de la provincia es una de las mayores compradoras de alcohol del mundo, y Ford fue uno de los primeros primeros ministros provinciales en retirar las bebidas alcohólicas estadounidenses de los estantes.

El estilo combativo del primer ministro ha provocado repetidamente fricciones con la administración Trump, sobre todo cuando el presidente interrumpió las negociaciones el año pasado después de que Ontario emitiera un anuncio antiarancelario en Estados Unidos.

Ministros de Canadá se posicionan contra Trump

Pero Doug Ford no es el único que apoya un enfoque de confrontación.

El primer ministro de la Columbia Británica, David Eby, afirmó estar deseoso de debatir medidas no arancelarias, haciendo referencia al contrato de Canadá para la compra de aviones de combate F-35 a la empresa estadounidense Lockheed Martin Corp. Carney inició una revisión de la adquisición poco después de asumir el cargo en marzo de 2025.

“Cuando un amigo te da una patada por la espalda, no te das la vuelta y le compras 12 mil millones de dólares en aviones de combate”, dijo Eby en BNN Bloomberg Television.

Si Estados Unidos intensifica aún más la situación, como ha amenazado con hacer, Eby afirmó que apoyaría contramedidas más contundentes. Explicó que, por ejemplo, el carbón térmico estadounidense se exporta desde un puerto de la Columbia Británica, ya que no existen alternativas en la costa oeste de Estados Unidos. “El primer ministro debería prestar atención a este tipo de situaciones, y le animo a que lo haga”, declaró Eby.

Eby también respaldó el uso de las exportaciones de recursos naturales o energía de la Columbia Británica como herramienta de presión si fuera necesario, siempre que se hiciera de forma coordinada a nivel nacional y los habitantes de la Columbia Británica “estuvieran protegidos en tal caso”.

La guerra comercial es “lamentable”, añadió. “Creo que perjudica a todos. Sin duda, perjudica más a los canadienses. Pero no tanto como quedar sometidos a Estados Unidos, el estado número 51 en la práctica. Eso no va a suceder mientras estemos al mando, y el primer ministro tiene derecho a oponerse”.