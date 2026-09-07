¿De qué falleció Einar Méndez, entrenador de Martha Debayle? ‘Morirme entrenando sería un regalo’, dijo a su esposa

Einar Méndez, conocido como Einar Pro, murió en el gimnasio, después de haber terminado su rutina de ejercicio, confirmó su esposa Yan. (Fotos: IA / Capturas de pantalla)

Einar Méndez, entrenador de Martha Debayle, murió a los 48 años justo como alguna vez lo imaginó: en el gimnasio.

Yan Méndez, esposa del influencer fitness conocido en redes sociales como Einar Pro, explicó en un video publicado en Instagram que hace tiempo, cuando hablaron del tema, él le confesó: “¿Sabes cuál sería mi muerte perfecta? Morirme entrenando. Eso sería un regalo para mí”.

“Y sí lo cumplió”, expresó Yan. “Yo creo que lo pensaba, sentía algo (...) Él siempre me decía, ‘Yo no quiero que tú dejes de entrenar. Yo no quiero que tú dejes de comer bien por salud. Yo quiero que tú seas una mujer muy sana, que me dures muchos años, porque yo me voy a ir primero’”.

Martha Debayle recordó a Einar Méndez, con quien trabajó durante nueve años y compartió una amistad. (Foto: Captura de pantalla).

¿Qué le pasó al influencer fitness Einar Méndez?

Yan reveló cuál fue la causa del fallecimiento del fisicoculturista el pasado viernes 4 de septiembre: “Él falleció en el gimnasio, no fue entrenando. Ya había terminado de entrenar. Fue un infarto fulminante el diagnóstico”.

Horas antes, todo había transcurrido con normalidad, incluso el creador de contenido fitness le dedicó un mensaje en Instagram a su esposa, pues ese día cumplían 30 años juntos.

“Esa noche que era nuestro aniversario. Me iba a llevar a un lugar en donde le habían recomendado”, mencionó Yan en el video.

Einar Méndez murió el día de su aniversario. (Foto: Captura de pantalla).

¿Quién fue Einar Méndez, entrenador de Martha Debayle?

Einar Méndez, conocido como Einar Pro, nació en 1978 y desarrolló una trayectoria en el fisicoculturismo. Fue campeón iberoamericano de esta disciplina y construyó una comunidad relacionada con el ejercicio, la nutrición y el cuidado de la salud.

En Instagram contaba con alrededor de 45 mil seguidores y compartía consejos de nutrición, recetas, rutinas de ejercicio y contenidos relacionados con salud mental.

Su esposa recordó que sus comienzos en el entrenamiento fueron modestos: inició como ayudante de su entrenador y mentor, Alberto Martínez, con un salario de apenas 170 pesos a la semana.

La conductora Martha Debayle trabajó con Einar durante nueve años. Además de ser su entrenador personal, desarrollaron una amistad y trabajaron juntos en proyectos relacionados con el ejercicio y la salud, como Summer Body, Extreme Makeover 2019 (un reality show de transformación física) y retos como New Year, New Me, enfocado en promover hábitos relacionados con alimentación y ejercicio.

“Seguimos todos en shock. Se fue de manera repentina, en el gimnasio, haciendo lo que más amaba: entrenar (...) Einar adorado: Te voy a extrañar mucho. Y sé que no habrá un día en que entrene y no piense en ti”, escribió Matha Debayle en Instagram.

Uno de los aspectos que Yan destacó en su video fue su disposición para ayudar a quienes acudían al gimnasio, él solía decir: “Si por mí fuera, de verdad ayudaría a todo el mundo sin cobrarles un solo peso, porque sé que quieren hacerlo, pero no saben cómo”.

De acuerdo con su esposa, para Einar entrenar no era una obligación ni un peso, sino que lo consideraba firmemente un auténtico privilegio. Su nivel de disciplina era impecable, agregó, pues él se levantaba todos los días a las 5:30 a.m. para ir temprano al gimnasio y regresaba a su casa a cenar alrededor de las 11:30 p.m.

Uno de los más grandes anhelos de Einar era constituir una fundación para ayudar formalmente a personas de bajos recursos que no tuvieran los medios para pagar asesoría ni aprender técnicas correctas de entrenamiento, sueño que su esposa quiere hacer realidad en algún momento.