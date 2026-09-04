Muere futbolista de Piratas FC a los 16 años tras sentirse mal en entrenamiento, Faitelson señala ‘negligencia’

Gael era un futbolista menor de edad que perteneció al club Piratas FC de la Liga de Expansión. (Foto: ChatGPR/LigaMX/Freepik)

Un jugador de las fuerzas básicas del equipo Piratas FC de la Liga de Expansión MX murió en el área de urgencias la Cruz Roja en el Puerto de Veracruz.

El joven de 16 años, identificado como Gael Uscanga era originario de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz.

Luego de que la Liga de Expansión MX confirmara la muerte del futbolista, David Faitelson se quejó en una publicación en X de que el equipo entrenara a altas temperaturas y señaló “negligencia”.

¿Qué sabemos de la muerte de Gael, futbolista de 15 años que jugaba para el Piratas FC?

Según la información oficial, el futbolista se sintió mal durante el entrenamiento que realizaba el equipo como parte de los trabajos que hacían de manera diaria.

El joven fue trasladado al área de urgencias de la Cruz Roja en el puerto de Veracruz, donde el personal médico que le atendió les informó que ya había fallecido.

Afuera de las instalaciones del sitio se reunieron otros compañeros del equipo y familiares para esperar noticias y finalmente recibir la información sobre la muerte del futbolista.

Al sitio llegaron también los elementos de la Policía Estatal y de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y el procesamiento del cuerpo.

El equipo Pirata FC indicó que el joven estaba invitado en Plan Piloto de las Fuerzas Básicas y que los hechos fueron al inicio del calentamiento, por lo que se activó el protocolo con la atención del cuerpo médico.

“Gael previo al inicio de la sesión y al inicio del calentamiento manifestó un malestar general, el área médica activó el protocolo, lo revisó y se comunicó a los servicios de emergencia y a su madre, la cual llegó a los pocos minutos por su hijo y solicitó el apoyo del cuerpo médico para el traslado a las instalaciones de la Cruz Roja de Veracruz”, señaló en un comunicado.

El equipo pirata FC juega en la Liga de Expansión MX en el estado de Veracruz, con sede en el estadio de futbol Luis Pirata de la Fuente.

Tras las diligencias necesarias por parte de las corporaciones encargadas, el cuerpo será entregado a su familia para realizar el velorio y las despedidas correspondientes.

David Faitelson acusa negligencia tras muerte de futbolista menor de edad de Piratas FC

David Faitelson realizó una serie de publicaciones en su cuenta de X donde señaló que la muerte del futbolista Gael Uscanga a los 16 años fue por “negligencia”.

“Hay 34 grados centígrados y una humedad relativa del 61% en Veracruz, no se puede entrenar al futbol profesional de alto rendimiento bajo esas condiciones, hoy, un chico de 16 años, ha perdido la vida (...) negligencia en Veracruz, no se puede permitir que unos chicos entrenne a esa hora, es una irresponsabilidad”.

David Faitelson señaló negligencia tras la muerte del jugador de Piratas FC. (Foto: Captura)

Luego de que la Liga de Expansión mencionara que durante sus próximos partidos se guardara un minuto de silencio, David Faitelson nuevamente se quejó.

“¿Y no van a investigar? ¿De qué sirve un minuto de silencio? ¿Por qué entrenan a esa hora? ¿Había un desfribilador”.