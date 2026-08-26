Copa Promesas MX 2026: Fechas, equipos y detalles del torneo que busca ‘fortalecer’ al futbol mexicano

La Copa Promesas 2026-2027 es un torneo de categoría Sub-21 que reúne a equipos de la Liga BBVA MX, Liga Premier y Liga TDP, como parte del nuevo modelo de futbol de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tras la eliminación del ascenso y descenso.

La competencia, según explica en un comunicado la Liga MX este miércoles, busca fortalecer la formación de jóvenes futbolistas y ofrecerles mayor experiencia deportiva. Además, visores de clubes de Liga BBVA MX y de la Selección Mexicana estarán presentes en los partidos.

¿Cómo será la Copa Promesas 2026-2027?

La Copa Promesas 2026-2027 se organiza en 16 grupos regionales con cuatro clubes cada uno. La competencia reúne a 64 equipos: 18 de la Liga BBVA MX, 15 de Liga Premier y 31 de Liga TDP.

El torneo contempla futbolistas de las categorías 2005-2006, 2007-2008, 2009 y posteriores. El calendario general establece que la competencia se disputará del 8 de septiembre de 2026 al 13 de abril de 2027.

¿Qué equipos participan en la Copa Promesas 2026-2027?

Los 64 clubes quedan distribuidos de la siguiente manera, con una filial de Liga MX encabezando cada grupo:

Grupo 1: FC Juárez, La Tribu de Cd. Juárez, Deportivo Etchojoa, Soles de Sonora.

FC Juárez, La Tribu de Cd. Juárez, Deportivo Etchojoa, Soles de Sonora. Grupo 2: Rayados de Monterrey, Tigres UANL, Héroes de Zaci FC, Club de Fútbol Cadereyta.

Rayados de Monterrey, Tigres UANL, Héroes de Zaci FC, Club de Fútbol Cadereyta. Grupo 3: Santos Laguna, Saltillo Soccer FC, Club Calor, Irritilas FC.

Santos Laguna, Saltillo Soccer FC, Club Calor, Irritilas FC. Grupo 4: Necaxa, Club Atlético San Luis, Club Deportivo Irapuato, CEFOR Promotora San Luis.

Necaxa, Club Atlético San Luis, Club Deportivo Irapuato, CEFOR Promotora San Luis. Grupo 5: Club Tijuana, Club de Fútbol Delfines Baja, Club de Fútbol Datileros San Luis RC, Club Atlético Tijuana.

Club Tijuana, Club de Fútbol Delfines Baja, Club de Fútbol Datileros San Luis RC, Club Atlético Tijuana. Grupo 6: Tigres de Álica FC, Club Deportivo Halcones de Nayarit, Xalisco FC, Atlético Nayarit.

Tigres de Álica FC, Club Deportivo Halcones de Nayarit, Xalisco FC, Atlético Nayarit. Grupo 7: Club Guadalajara, ACF Zapotlanejo, Diablos Tesistán FC, Deportivo Zamora FC.

Club Guadalajara, ACF Zapotlanejo, Diablos Tesistán FC, Deportivo Zamora FC. Grupo 8: Club Atlas, Club Deportivo Ayense, Tapatíos Soccer FC, Deportivo Cafessa.

Club Atlas, Club Deportivo Ayense, Tapatíos Soccer FC, Deportivo Cafessa. Grupo 9: Club León, Gorilas FC, Atl. Morelia - Universidad Michoacana, La Piedad Imperial Fútbol Club.

Club León, Gorilas FC, Atl. Morelia - Universidad Michoacana, La Piedad Imperial Fútbol Club. Grupo 10: Club Gallos Blancos de Querétaro, Club Celaya, Titanes de Querétaro, Estudiantes de Querétaro FC.

Club Gallos Blancos de Querétaro, Club Celaya, Titanes de Querétaro, Estudiantes de Querétaro FC. Grupo 11: Club Puebla FC, Racing de Veracruz, Dragones de Oaxaca, Tlapa FC.

Club Puebla FC, Racing de Veracruz, Dragones de Oaxaca, Tlapa FC. Grupo 12: Club Pachuca, Atlético Hidalgo, Deportivo Yautepec FC, Águilas UAGRO.

Club Pachuca, Atlético Hidalgo, Deportivo Yautepec FC, Águilas UAGRO. Grupo 13: Club Deportivo Toluca, Artesanos Metepec FC, Cordobés Fútbol Club, Orishas Tepeji FC.

Club Deportivo Toluca, Artesanos Metepec FC, Cordobés Fútbol Club, Orishas Tepeji FC. Grupo 14: Club Universidad Nacional, Club América, Huracanes Izcalli FC, Aztecas AMF Soccer.

Club Universidad Nacional, Club América, Huracanes Izcalli FC, Aztecas AMF Soccer. Grupo 15: Club Cruz Azul, Club Atlante, FC Halcones Negros, Fútbol Club Politécnico.

Club Cruz Azul, Club Atlante, FC Halcones Negros, Fútbol Club Politécnico. Grupo 16: Inter Playa del Carmen, Boston Cancún FC, Deportiva Venados, Ejidatarios Bonfil FC.

¿Qué busca la Copa Promesas 2026-2027?

El torneo forma parte de un proyecto para fortalecer la estructura formativa del futbol mexicano y elevar la competencia entre jóvenes de distintas categorías.

La Liga MX señala que la Copa Promesas representa un espacio de desarrollo, aprendizaje y proyección para los futbolistas que participan en ella.

Además, visores de clubes de Liga BBVA MX y de la Selección Nacional de México acudirán a los encuentros para observar a los jugadores participantes.

La competencia también busca impulsar el crecimiento de las fuerzas básicas como parte del desarrollo del futbol mexicano.