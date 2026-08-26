Copa Promesas MX 2026: Fechas, equipos y detalles del torneo que busca ‘fortalecer’ al futbol mexicano

La Copa Promesas 2026-2027 es un torneo de categoría Sub-21 que reúne a equipos de la Liga BBVA MX, Liga Premier y Liga TDP, como parte del nuevo modelo de futbol de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tras la eliminación del ascenso y descenso.
La competencia, según explica en un comunicado la Liga MX este miércoles, busca fortalecer la formación de jóvenes futbolistas y ofrecerles mayor experiencia deportiva. Además, visores de clubes de Liga BBVA MX y de la Selección Mexicana estarán presentes en los partidos.
¿Cómo será la Copa Promesas 2026-2027?
La Copa Promesas 2026-2027 se organiza en 16 grupos regionales con cuatro clubes cada uno. La competencia reúne a 64 equipos: 18 de la Liga BBVA MX, 15 de Liga Premier y 31 de Liga TDP.
El torneo contempla futbolistas de las categorías 2005-2006, 2007-2008, 2009 y posteriores. El calendario general establece que la competencia se disputará del 8 de septiembre de 2026 al 13 de abril de 2027.
¿Qué equipos participan en la Copa Promesas 2026-2027?
Los 64 clubes quedan distribuidos de la siguiente manera, con una filial de Liga MX encabezando cada grupo:
- Grupo 1: FC Juárez, La Tribu de Cd. Juárez, Deportivo Etchojoa, Soles de Sonora.
- Grupo 2: Rayados de Monterrey, Tigres UANL, Héroes de Zaci FC, Club de Fútbol Cadereyta.
- Grupo 3: Santos Laguna, Saltillo Soccer FC, Club Calor, Irritilas FC.
- Grupo 4: Necaxa, Club Atlético San Luis, Club Deportivo Irapuato, CEFOR Promotora San Luis.
- Grupo 5: Club Tijuana, Club de Fútbol Delfines Baja, Club de Fútbol Datileros San Luis RC, Club Atlético Tijuana.
- Grupo 6: Tigres de Álica FC, Club Deportivo Halcones de Nayarit, Xalisco FC, Atlético Nayarit.
- Grupo 7: Club Guadalajara, ACF Zapotlanejo, Diablos Tesistán FC, Deportivo Zamora FC.
- Grupo 8: Club Atlas, Club Deportivo Ayense, Tapatíos Soccer FC, Deportivo Cafessa.
- Grupo 9: Club León, Gorilas FC, Atl. Morelia - Universidad Michoacana, La Piedad Imperial Fútbol Club.
- Grupo 10: Club Gallos Blancos de Querétaro, Club Celaya, Titanes de Querétaro, Estudiantes de Querétaro FC.
- Grupo 11: Club Puebla FC, Racing de Veracruz, Dragones de Oaxaca, Tlapa FC.
- Grupo 12: Club Pachuca, Atlético Hidalgo, Deportivo Yautepec FC, Águilas UAGRO.
- Grupo 13: Club Deportivo Toluca, Artesanos Metepec FC, Cordobés Fútbol Club, Orishas Tepeji FC.
- Grupo 14: Club Universidad Nacional, Club América, Huracanes Izcalli FC, Aztecas AMF Soccer.
- Grupo 15: Club Cruz Azul, Club Atlante, FC Halcones Negros, Fútbol Club Politécnico.
- Grupo 16: Inter Playa del Carmen, Boston Cancún FC, Deportiva Venados, Ejidatarios Bonfil FC.
¿Qué busca la Copa Promesas 2026-2027?
El torneo forma parte de un proyecto para fortalecer la estructura formativa del futbol mexicano y elevar la competencia entre jóvenes de distintas categorías.
La Liga MX señala que la Copa Promesas representa un espacio de desarrollo, aprendizaje y proyección para los futbolistas que participan en ella.
Además, visores de clubes de Liga BBVA MX y de la Selección Nacional de México acudirán a los encuentros para observar a los jugadores participantes.
La competencia también busca impulsar el crecimiento de las fuerzas básicas como parte del desarrollo del futbol mexicano.