¿Qué partidos de la Selección Mexicana se transmitirán por Prime Video?

Estos son los partidos de la Selección Mexicana que van a pasar en Prime Video. (Foto: Cuartoscuro/Chat GPT)

Cada vez hay más opciones para seguir los próximos partidos de la Selección Mexicana, que comienza una nueva etapa con Rafa Márquez como director técnico. Entre las plataformas que transmiten encuentros del Tri se encuentra Amazon Prime Video, que cuenta con los derechos de 38 partidos entre amistosos, clasificatorios y torneos internacionales oficiales.

La información fue revelada por Gustavo Coelho, responsable del contenido deportivo de la plataforma en América Latina, quien detalló algunos de los compromisos que podrán verse a través del servicio de streaming.

Los partidos de la Selección Mexicana llegan a Amazon Prime Video. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Cuáles son los partidos de la Selección Mexicana que transmitirá Amazon Prime Video?

El primer partido de la Selección Mexicana que va a pasar Amazon Prime Video es el amistoso contra Colombia, programado para el sábado 26 de septiembre de 2026. El encuentro también marcará el debut de Rafael Márquez en el banquillo del Tri, después de la salida de Javier Aguirre.

Este compromiso es uno de los cinco partidos amistosos que México tiene contemplados para 2026. Además del duelo ante Colombia, la plataforma confirmó otros encuentros de preparación de la Selección Mexicana, aunque todavía no se han dado a conocer todos los detalles sobre cuáles serán.

Amazon Prime Video también cuenta con partidos de la Concacaf Nations League. México ya está clasificado directamente a los cuartos de final como una de las cuatro mejores selecciones de la zona y comenzará su participación en noviembre de 2026, con los encuentros programados en Estados Unidos.

A esto se suman los partidos de la Selección Mexicana correspondientes a las eliminatorias rumbo al Mundial 2030, que tiene como sedes a España, Marruecos, Portugal, Uruguay, Paraguay y Argentina.

Sin embargo, la plataforma no cuenta con los derechos para transmitir los partidos de la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

El primer partido de México en Amazon Prime es el encuentro amistoso contra Colombia. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

Próximos partidos confirmados de la Selección Mexicana en la era Rafa Márquez

Además del encuentro frente a Colombia, México tiene programados otros cuatro partidos amistosos como parte de su preparación. Tres de los rivales ya fueron confirmados, mientras que el compromiso restante se disputará en noviembre y todavía no tiene rival, fecha ni sede definidos.

Los partidos confirmados son:

México vs. Perú: martes 29 de septiembre de 2026, en Nueva York.

martes 29 de septiembre de 2026, en Nueva York. México vs. Estados Unidos: sábado 3 de octubre de 2026, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

sábado 3 de octubre de 2026, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. México vs. Chile: martes 6 de octubre de 2026, en Los Ángeles, California.

martes 6 de octubre de 2026, en Los Ángeles, California. México vs. rival por definir: noviembre de 2026, con fecha y sede pendientes de confirmación.

Estos encuentros serán algunas de las primeras pruebas para Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, en una etapa que tendrá como uno de sus principales objetivos la preparación rumbo al siguiente ciclo mundialista.

¿Qué otros deportes transmite Amazon Prime Video?

Además de los partidos de futbol, Amazon Prime Video cuenta con transmisiones deportivas de distintas disciplinas y competencias. La oferta disponible depende del país y de los acuerdos de derechos que tenga la plataforma en cada territorio.

En México, ya cuenta con la transmisión de los partidos de Chivas de Guadalajara como local desde el Estadio Akron. Entre los contenidos deportivos que se pueden encontrar están: