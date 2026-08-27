Exalmirante Fernando ‘N’ se queda recluido en El Altiplano: Es vinculado a proceso por huachicol fiscal

Un juez de control vinculó a proceso a Fernando “N”, señalado por su posible relación con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La decisión fue tomada luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó datos de prueba considerados contundentes para sostener la imputación contra el exfuncionario.

Fernando “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento.

Durante la audiencia, la autoridad judicial también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exservidor público permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Fernando ‘N’ permanecerá en El Altiplano

La defensa del exalmirante había solicitado la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de continuación se llevó a cabo posteriormente. Durante esta diligencia, la FGR presentó los elementos con los que sustentó su acusación y obtuvo la vinculación a proceso y la ratificación de la prisión preventiva.

De acuerdo con la Fiscalía, Fernando “N” quedó interno en el penal federal del Altiplano, donde permanecerá mientras continúa el proceso judicial en su contra.

¿Cuáles son los delitos de Fernando ‘N’?

El pasado 23 de abril, Fernando “N” fue detenido en Argentina, luego de que la FGR solicitara la emisión de una Ficha Roja de Interpol debido a que contaba con una orden de aprehensión en México.

Tras el procedimiento de expulsión de Argentina, el exservidor público llegó este viernes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a bordo de una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar).

El exalmirante fue acompañado por personal ministerial de la FGR, que se encargó de trasladarlo al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requería.

La FGR recordó que Fernando “N” es considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.