Cuajimalpa hará historia con su primera Feria del Libro

“Vamos a hacer que Cuajimalpa tenga las mejores bibliotecas de la ciudad. Ese es nuestro compromiso”, sostuvo.

Cuajimalpa realizará por primera vez una Feria del Libro, con la que busca acercar a sus habitantes una oferta editorial más amplia y abrir un nuevo espacio para actividades culturales y de fomento a la lectura.

El alcalde Carlos Orvañanos Rea y el presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), Diego Echeverría Cepeda, firmaron el convenio de colaboración para organizar la Primera Feria del Libro de Cuajimalpa 2026.

“Para nosotros no es solamente la firma de un compromiso o de la primera Feria del Libro, sino un compromiso total para promover la lectura, que es un tema fundamental no solamente de cultura y educación, sino también como una estrategia integral para fortalecer la sociedad”, afirmó Carlos Orvañanos durante la firma.

El encuentro se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de octubre en la explanada principal de la alcaldía, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

Mediante el acuerdo, la alcaldía y la CANIEM sumarán esfuerzos, dentro de sus respectivas atribuciones, para realizar la Feria.

Uno de los principales objetivos será reunir a por lo menos 40 editoriales.

“Las ferias son un gran mecanismo porque llevan, de manera inmediata, el equivalente a muchas librerías a la puerta de la casa de los lectores”, destacó Diego Echeverría, quien consideró que estos encuentros permiten acercar los libros a nuevos públicos.

El encuentro, además, no se limitará a la exhibición y venta de publicaciones. La alcaldía integrará un programa cultural y de promoción a la lectura que incluirá talleres, conferencias, mesas de análisis, presentaciones editoriales, exposiciones, cuentacuentos y otras actividades relacionadas con los libros y la cultura.

Durante la sesión de preguntas con la prensa, el alcalde Calos Orvañanos confirmó que la entrada y las actividades de la Feria serán totalmente gratuitas e invitó a participar tanto a habitantes de Cuajimalpa como a personas provenientes de otras alcaldías y municipios.

Adelantó además que la intención es que el encuentro tenga continuidad en los próximos años y se convierta en una tradición de la demarcación. “Esta es la primera de muchas; queremos construir este legado. La intención es que se mantenga y que se fortalezca”, señaló.

Como parte de una estrategia más amplia de promoción a la lectura, Carlos Orvañanos anunció también que la alcaldía cuenta con un primer proyecto para renovar la Biblioteca Central de Cuajimalpa y el Centro Cultural, con la intención de que estos espacios funcionen no sólo para la lectura, sino también como centros de integración social, familiar y juvenil.

“Vamos a hacer que Cuajimalpa tenga las mejores bibliotecas de la ciudad. Ese es nuestro compromiso”, sostuvo.