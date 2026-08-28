UNAM y U-Tópicas editan libro ‘Abolición, feminismo, ¡ahora!’ de Angela Davis y Gina Dent

¿Qué entendemos por abolicionismo hoy en día? ¿Por qué podría ser importante continuar el legado de las luchas por los derechos humanos que se ganaron en el pasado? Las coordenadas políticas de nuestros días están marcadas por el auge de las guerras, el despojo de territorios, la permanente amenaza de pérdida de derechos y el eco constante de discursos de odio desde las redes sociales, pero también desde las promesas de líderes que enuncian poder resolver complejos problemas sociales con punitivismo y cerrazón.

En este contexto se vuelve urgente acercarse al trabajo teórico de la activista y filósofa estadounidense Angela Davis en la nueva traducción de su libro Abolición, feminismo, ¡ahora! Hacia el fin del sistema carcelario coeditado por la UNAM (la Dirección de Publicaciones de Fomento Editorial y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género) en colaboración en complicidad con U-Tópicas Ediciones.

Figura vinculada al Partido Comunista estadounidense y a la organización política de autodefensa Partido Pantera Negra (Black Panther Party), Angela Davis (1944) ha impulsado durante décadas agendas y proyectos progresistas, antirracistas, continuando con el legado del Movimiento Negro al que perteneciera Martin Luther King y todas las mujeres negras que lo respaldaron. Una de las voceras más destacadas y al mismo tiempo críticas al propio proyecto durante la administración de Barack Obama.

Una pensadora que ha pasado los últimos cuarenta años advirtiendo sobre los peligros del individualismo contemporáneo; sobre el conflicto en Palestina; sobre la cultura penitenciaria como heredera del esclavismo. Que también ha descrito cómo el legado de las luchas de la abolición de la esclavitud de 1865 que inspiraron los movimientos antirracistas, progresistas, LGTB y feministas de 1960 (también en Estados Unidos) son parte de una gran lucha aún incompleta. Una batalla que continúa hoy en día desde territorios como Estados Unidos, Sudáfrica, a Palestina, pero también en América Latina.

El libro, producto de un trabajo colectivo entre Angela Davis, Gina Dent, Erica R Meiners y Beth E. Richie (todas reconocidas activistas y académicas), se propone un mapeo de las luchas emancipatorias contemporáneas, al tiempo que convoca a la acción.

Davis y las co-autoras recuperan genealogías de movimientos feministas, queer y anticapitalistas, liderados por mujeres y personas trans de color, para dar una revisión del feminismo abolicionista, en una dura crítica a la expansión de los complejos industriales carcelarios, que van de las prisiones habituales, las prisiones de presos políticos, a los centros de detención para migrantes, e incluso a las escuelas, convertidas en centros de detención con la excusa de la seguridad. Todo guiado bajo las lógicas del racismo y el modelo de negocio.

Para contrarrestar esta tendencia mercantil y carcelaria, las autoras plantean las nociones de un proyecto político que apuesta por la justicia transformativa en vez del castigo; del cuidado comunitario en lugar de la vigilancia policial, y por la mejora de condiciones sociales, que son la base sobre la que se sostiene la precariedad laboral, el limitado acceso a la salud y la inseguridad.

Como parte de la reciente visita de Angela Davis a la UNAM, el pasado 26 de agosto en la Sala Miguel Covarrubias, el volumen Abolición, feminismo, ¡ahora! Hacia el fin del sistema carcelario es el resultado de una colaboración fructífera que deja como resultado una imperdible invitación, para las y los lectores jóvenes, que quieran adentrarse en la teoría abolicionista, antirracista y feminista que durante años ha sido el legado del Black Power y los movimientos a los que pertenecen las autoras.

Abolición, feminismo, ¡ahora!, coeditado por la UNAM (la Dirección de Publicaciones de Fomento Editorial y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género) en colaboración en complicidad con U-Tópicas Ediciones, puede encontrarse en la red de librerías de Libros UNAM. Para más información consultar: libros.unam.mx.