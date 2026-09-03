Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 3 de septiembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 3 de septiembre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa se podría referir al compromiso del gobierno de Estados Unidos para colaborar con México para atacar las finanzas de los cárteles, como anunció Ronald Johnson.

Incluso podría brindar algún posicionamiento respecto al multihomicidio que involucra al tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan ‘Honas’ Meléndez, y su familia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Sigue la conferencia de prensa matutina a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 2 de septiembre?

En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya divisiones internas en Morena o con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Calificó como un “invento” los señalamientos sobre el rompimiento con el líder del movimiento o con los diferentes actores del partido guinda de cara a las elecciones del 2027 y sus diversas polémicas.

“No ha habido una sola llamada para decirme qué hacer. Esta idea de que detrás de la presidenta gobierna AMLO, es una idea muy machista de que las mujeres no podemos desarrollar un gobierno”, comentó.

Además, se refirió a los comentarios de Terry Cole, director de la DEA, contra funcionarios mexicanos. Comentó que el doble discurso es una táctica para dividir y debilitar al gobierno.