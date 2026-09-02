’México está en peligro’: Petro alerta por riesgo de manipulación electoral con algoritmos en 2027

Gustavo Petro durante su participación a la Conferencia Magistral 'El Capital en el Siglo XXI Economía política de la crisis climática', en el Auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria.

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro (2022-2026), aseguró este miércoles que el actual mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, ganó las elecciones por la intromisión de “algoritmos” y el “tecnofascismo” que actuaron para beneficiar al ultraderechista, y advirtió de que esta situación podría repetirse en las próximas de elecciones generales de Brasil de este año o en México en las intermedias de 2027.

“Es el sistema que se quiere expandir y no está bien. México está en peligro y Brasil ya viene. Estos métodos tienen legitimación en la clase política que está dirigiendo actualmente los Estados Unidos”, dijo Petro durante su conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su primer viaje fuera de su país como expresidente.

La charla contó con un cupo lleno de asistentes, en su mayoría estudiantes, y registró un retraso de casi dos horas debido a una reunión que mantuvo Petro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional.

El exmandatario no entró en detalles sobre el encuentro con la titular del Ejecutivo mexicano; sin embargo, comentó que dialogaron sobre la importancia del progresismo y de la relevancia del “humanismo” en el diseño de las políticas.

Según Petro, Sheinbaum le propuso participar en “coordinaciones intelectuales académicas” en México, lo que rechazó debido a su decisión de permanecer en Colombia.

Petro acusa uso de 2 millones de bots en elecciones de Colombia

Durante su conferencia en la UNAM, insistió en que un supuesto sistema de 2 millones de bots inmiscuidos en las elecciones de Colombia estuvo bajo la mira del Departamento de Estado de Estados Unidos, controlado por Marco Rubio, para apoyar a De la Espriella.

“(El presidente estadounidense Donald) Trump no puede decir que no sabía, él mismo dijo públicamente que me agradezca el Tigre (De la Espriella) porque es presidente de Colombia gracias a mí”, destacó Petro al afirmar que el mandatario estadounidense estaba al tanto de esta presunta injerencia.

A su juicio, este mismo caso se ha repetido tras el reciente triunfo de Keiko Fujimori, en Perú y Chile, donde actualmente gobierna el ultraderechista José Antonio Kast.

En su discurso, Petro reivindicó en más de una ocasión al senador Iván Cepeda como el legítimo presidente de Colombia, quien fue su delfín durante las pasadas elecciones presidenciales de 2026 y con quien además lidera una oposición política con iniciativas como el ‘Gabinete por la Vida’.

Expresidente de Colombia advierte sobre el poder de las tecnológicas

La charla con el expresidente tuvo como propósito abarcar los temas del último capítulo de su libro, ‘Economía política de la crisis climática’, cuya edición está bajo el sello del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Al abordar su texto, Petro advirtió de la extinción de la humanidad marcada por la acumulación del capital y el neoliberalismo, al tiempo que criticó a las grandes empresas tecnológicas, y a algunos de sus directores como Mark Zuckerberg (Meta) y Elon Musk (SpaceX).

Con el cierre de esta charla, Petro concluye el último acto público agendado en su visita a Ciudad de México, que comenzó el 31 de agosto y representa su primer viaje al exterior desde que dejó el cargo el 7 de agosto.

Su estancia estuvo marcada por encuentros con figuras de la izquierda, como el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) y el director ejecutivo del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II.