De la Espriella gana elecciones en Colombia: ‘Se vulneró el software’, reclama Petro

Abelardo de la Espriella tiene la ventaja en los conteos preliminares de las elecciones.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales en Colombia en segunda vuelta con 12 millones 931 mil 544 votos (49.65 por ciento), una estrecha ventaja de 245 mil 738 papeletas (0.95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99.65 por ciento del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibe 12 millones 684 mil 994 votos, equivalentes al 48.70 por ciento, indica el conteo preliminar del organismo electoral.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio de los próximos días para confirmar el resultado de manera oficial.

La ventaja de De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, es menos de la mitad de los 659 mil 1340 votos con la que se impuso en primera vuelta, el pasado 31 de mayo, lo que indica que aunque ambos candidatos aumentaron su caudal, Cepeda lo hizo en una proporción mayor.

Igualmente hoy hubo 426 mil 13 votos en blanco, equivalentes al 1.63 por ciento, y 220 mil 507 votos nulos (0.83 por ciento), mientras que 29 mil 455 tarjetas electorales no fueron marcadas, lo que equivale al 0.11 por ciento.

Petro denuncia irregularidades en elecciones de Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este domingo “muchas irregularidades” en la reñida votación de las elecciones presidenciales en Colombia, que dan ventaja preliminar a Abelardo de la Espriella.

“Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente de Colombia y hay muchas irregularidades”, expresó Petro en X.

El mandatario aseguró que la Registraduría, que organiza las elecciones, está subiendo formularios electorales “sin firmas de jurados”.

“Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas es estricto que los formularios vayan firmados (...) La votación casi empatada, nadie llega al 50 por ciento obliga a esperar los escrutinios. En el último boletín de preconteo van 49 versus 48 por ciento”, añadió el presidente.

El mandatario señaló que “no sé puede proclamar” a ninguno de los dos candidatos como presidente porque “es el escrutinio el que determina quién es el presidente”.

“Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad”, expresó Petro, en referencia a los apoyos que ha recibido De la Espriella de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Argentina, Javier Milei.

El mandatario advirtió la necesidad de sacar adelante “un acuerdo nacional” para “mantener la patria y la paz en los años por venir”.

Elecciones en Colombia: Petro acusa hackeo en servidores

Gustavo Petro denunció que el software de los hermanos Bautista sería uno de los responsables de las irregularidades en el conteo de resultados de las elecciones presidenciales de Colombia.

En su cuenta de X recordó que dicho software era vulnerable y que debía cambiarse por uno público, además de que los encargados de este no permitieron una auditoría sobre su funcionamiento.

“Hoy tenemos un cambio de direcciones IP de varios servidores de la registraduría nacional. Significa que se vulneró el software y otros escribieron datos de mesas y puestos de votación”, escribió Petro.

Al respecto, acusó a Israel como el único país responsable de realizar un hackeo de este tipo.

Tras el reclamo, Petro informó que pasará a los jueves los servidores que fueron vulnerados para que se realice una auditoría, así como un nuevo conteo de todos los votos y el escrutinio de todas las mesas.

“A toda la población le solicito tranquilidad y mesura para lograr un escrutinio a fondo y bien hecho que refleje la real decisión de la ciudadanía”, escribió Petro en X.