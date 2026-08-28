⁠Gustavo Petro en la UNAM: ¿Cuándo es la conferencia del expresidente de Colombia en México?

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, visitará la CDMX para dar una charla en la UNAM.

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará a la Ciudad de México para asistir a un evento académico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Petro, quien dejó la presidencia de Colombia hace algunas semanas, impartirá la conferencia magistral ‘El Capital en el Siglo XXI: Economía política de la crisis climática’ en el Auditorio Jorge Carpizo, de acuerdo con un cartel del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM.

El PUEDJS indica que hay pre-registro para poder acudir de manera gratuita a la conferencia que impartirá Petro.

“La crisis climática plantea uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: transformar nuestro modelo económico sin dejar de lado la democracia, la justicia social y el futuro de nuestras sociedades”, indica el instituto universitario al respecto del evento. La cita es el 2 de septiembre próximo.

Petro informó que viajará a la capital mexicana este fin de semana, según una carta que envió al presidente del Senado, Honorio Henríquez. En dicha misiva, informó que saldría del país del 30 de agosto al 2 de septiembre, para poder participar en el evento académico.

El pasado 12 de agosto, el Senado autorizó a Petro a salir del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato, en una resolución que establece que el exmandatario debe informar previamente el lugar y la fecha de cada desplazamiento para garantizar el seguimiento de sus viajes al exterior.

De acuerdo con la Constitución colombiana, el expresidente debe solicitar al Senado el permiso para salir de territorio nacional durante el año siguiente tras la terminación de su mandato presidencial.

La solicitud de Petro fue aprobada por amplia mayoría, incluso con los votos de senadores del partido de derecha Centro Democrático.

En octubre de 2024, cuando aún era presidente, Gustavo Petro participó en la conferencia magistral ‘Deuda por clima: la propuesta de Colombia, potencia de la vida para salvar el planeta’ en la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, a la que asistió también el rector Leonardo Lomelí Vargas, así como el director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), John Ackerman Rose.

Ahí, Petro destacó que la crisis climática es causada por el capital y que la situación podía extinguir a la humanidad. Y añadió que los capitales no se mueven hacia la descarbonización y se continúa apostando por el uso de energías a base del carbón, el petróleo y el gas, elevando la temperatura del planeta.

Sheinbaum descarta una reunión con Petro en su visita a México

Esta semana, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que no tiene previsto tener una reunión con el exmandatario Gustavo Petro durante su visita al país, aunque le envió un mensaje de bienvenida.

No tengo previsto ningún encuentro, no me han solicitado la reunión, pero bienvenido el presidente Petro”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Con información de EFE.