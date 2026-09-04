INE ‘le quita’ color a Somos: Aprueba su nuevo logo y limita el rosa

El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el nuevo emblema del partido Somos con letras en color rosa, pero rechazó el logotipo complementario que incluía el nombre del partido en letras blancas pero con fondo rosa.

En sesión del Consejo General, el consejero Arturo Chávez, que en la sesión pasada se pronunció en contra del emblema de Somos que incluía la silueta de la República mexicana al fondo, justificó el rechazo al logo complementario, pues afirmó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que el color rosa no fuera preponderante para evitar confusiones con en partido Fuerza por México.

El representante de Somos ante el INE, Marco Baños, reprochó que el presidente del tribunal, el magistrado Gilberto Bátiz, haya considerado que el usar México en el nombre del partido genera inequidad entre los partidos cuando, afirmó, ésta se generó cuando a seis días de que comience el proceso electoral apenas se esté aprobando la identidad gráfica del partido.

“A mí me parece verdaderamente absurdo el argumento del tribunal y me parece un exceso de Gilberto Bátiz haberlo planteado en esos temas, en esos términos. Porque lo hemos sostenido y el hecho de que tengamos puntos de vista diferentes no quiere decir que nos estamos faltando el respeto, estamos ejerciendo el derecho a plantear nuestra reflexiones sobre el punto. La verdadera inequidad, lo hemos dicho, es que apenas hasta el día de hoy, a escasos seis días del arranque del proceso electoral (...) tendremos una identidad gráfica”, indicó.

MC da ‘espaldarazo’ a Somos ante exigencias del INEM

Luis Ignacio Zavala, representante de Movimiento Ciudadano (MC), expresó su solidaridad a Somos, aunque reconoció que ha habido diferencias entre ambas fuerzas políticas, en particular cuando la entonces Marea Rosa criticó al partido naranja por no ir en alianza con el PRI y el PAN en 2024.

El emecista calificó como excesiva “la manera en la que se ha entrometido por algunas autoridades electorales en el emblema y en la identidad gráfica de Somos” e indicó que la autoridad electoral tendría que concentrar sus esfuerzos en terminar con las campañas anticipadas.

“La fuerza y la energía de las autoridades electorales en su conjunto tendría que estar en poner ciertos frenos para equilibrar el principio de igualdad y de equidad en los procesos electorales y no en este tipo de cuestiones”, dijo