México ‘reprueba’ lectura y matemáticas en prueba PISA: 4 de cada 10 están por debajo del nivel básico

Cuatro de cada diez estudiantes mexicanos de 15 años quedaron por debajo del nivel básico en ciencias, lectura y matemáticas en la prueba global PISA 2025, un rezago que deja entrever una crisis de aprendizaje en México, según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según el más reciente reporte del organismo, el 41.8 por ciento de los alumnos se ubicó por debajo del nivel 2 en las tres materias, más del doble del 19.7 por ciento promedio de la OCDE.

En entrevista, Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias del organismo, admitió que el panorama es “obviamente grave” al abordar si podría considerarse como una crisis, aunque contrastó que el fenómeno rebasa al país.

“Globalmente, hemos visto una caída dramática, particularmente en las habilidades de lectura”, señaló Schleicher, quien matizó que México ha mantenido relativamente sus resultados a la vez que incorporó a más estudiantes al sistema educativo como uno de los logros este año.

México obtuvo 414 puntos en ciencias, frente a 482 de la OCDE; 408 en lectura, contra 461; 388 en matemáticas, ante 463, y 453 en resolución computacional de problemas, frente a 500.

Prueba PISA: 30% de estudiantes mexicanos consiguió el nivel básico en matemáticas

Solo el 50 por ciento alcanzó al menos el nivel básico en ciencias, frente al 74 por ciento de la OCDE; el 30 por ciento lo consiguió en matemáticas, contra el 65 por ciento del promedio, y el 50 por ciento en lectura, ante el 69 por ciento.

Apenas el 0.5 por ciento alcanzó niveles de excelencia en alguna de las tres áreas, frente al 11.9 por ciento.

Respecto de 2022, matemáticas perdió siete puntos, un descenso estadísticamente significativo, mientras lectura bajó siete y ciencias subió cuatro, cambios que la OCDE considera aproximadamente estables.

Schleicher destacó que, pese a incorporar a más estudiantes desfavorecidos, México “ha sido capaz de mantener sus resultados generales”, señal de que pudo absorber esa expansión de la secundaria sin deteriorar el rendimiento.

El reto ahora, añadió, es “elevar significativamente la calidad de los profesores”.

El reporte muestra que el 72.6 por ciento estudia en centros con tutorías entre compañeros y el 36.7 por ciento en escuelas sin escasez docente, pero solo el 29.5 por ciento asiste a planteles sin carencias materiales.

Las brechas de género también persisten, pues los niños superaron a las niñas por 13 puntos en ciencias y 16 en matemáticas, mientras ellas obtuvieron 12 más en lectura.

Schleicher apuntó a los modelos sociales: “No puedes ser lo que no ves”, y pidió acercar a las escuelas mujeres científicas, ingenieras y pilotos.

La digitalización también planteó otro desafío: el 47.4 por ciento usa inteligencia artificial semanalmente para aprender, solo el 24.2 por ciento reportó ausencia de distracciones digitales y el 27.2 por ciento estudia donde los celulares están prohibidos.

Schleicher dijo estar “sorprendido” por el uso de Inteligencia Artificial (IA) y advirtió que quienes no la utilizan obtienen mejores resultados.

“La tecnología debería hacer que los estudiantes piensen más, no facilitarles las cosas”, afirmó, y consideró que restringir el uso de teléfonos celulares es “un buen primer paso” para reducir la distracción en las aulas, en medio de la discusión abierta por la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, para regular su uso en planteles académicos.