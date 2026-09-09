México ‘desampara’ a Pemex: Recibirá 70% menos apoyo para pagar deuda en 2027, según Paquete Económico

El gobierno de México busca reducir el apoyo financiero destinado al pago de la deuda de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a 81.100 millones de pesos (4.800 millones dólares) en 2027, casi un 70 por ciento menos que el monto presupuestado este año.

El gobierno espera que Pemex registre un superávit financiero de 95.100 millones de pesos (5.600 millones de dólares), según el proyecto de presupuesto para 2027 de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentado al Congreso a última hora del martes.

Incluso con un menor apoyo a Pemex, México seguirá registrando un déficit del 3.9 por ciento, frente al 4.1 por ciento de este año, debido al gasto social y las inversiones en infraestructura.

¿Cuánto dinero destinó México a Pemex en el Presupuesto de 2026?

El año pasado, México asignó 14 mil millones de dólares a Pemex en su presupuesto de 2026 mediante inyecciones de capital destinadas al pago de deuda. El gobierno también completó una recompra por 10 mil millones de dólares para cubrir los vencimientos de Pemex de este año.

Sheinbaum había dicho que espera que Pemex alcance la autosuficiencia financiera el próximo año, una meta que los analistas han calificado de ambiciosa dados los desafíos operativos de la compañía.

Según la presentación de resultados más reciente, Pemex enfrenta alrededor de 5 mil millones de dólares en vencimientos en 2027.

Aunque las inyecciones de capital han evitado una crisis inmediata, el apoyo sigue ocultando problemas estructurales, entre ellos una plantilla sobredimensionada y una producción cada vez menor en yacimientos envejecidos.

El presupuesto propuesto para Pemex en 2027 asciende a 527.100 millones de pesos, 2 por ciento más que en 2026, según el documento.

Los problemas financieros de la compañía han deteriorado la posición de México en los mercados financieros, llevando a los bonos soberanos a cotizar actualmente cerca de territorio “basura” y pagando tasas de interés más altas que países vecinos más pequeños y con menores calificaciones crediticias, entre ellos Guatemala y Panamá.

Sheinbaum ha dispuesto más de 50 mil millones de dólares en apoyo a Pemex en dos años, además de los aproximadamente 80 mil millones proporcionados durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que eleva el rescate a un total de más de 130 mil mdd.

El enorme desembolso ha contribuido a casi duplicar el déficit presupuestario y ha convertido las pérdidas crónicas de la compañía en uno de los mayores riesgos para el perfil crediticio de México.

Sin embargo, los sucesivos gobiernos han seguido decididos a mantener a flote a Pemex, al considerar a la petrolera estatal un símbolo de soberanía nacional.

El Gobierno señaló el mes pasado que su apoyo a la compañía permitió reducir la deuda de la petrolera al 4 por ciento en relación con el tamaño de la economía mexicana en 2025. Esa cifra había alcanzado un máximo del 9.3 por ciento en 2016.

México busca socios privados que ayuden a aumentar la producción, que según el presupuesto alcanzará 1.8 millones de barriles diarios el próximo año, frente a unos 1.7 millones de barriles diarios de crudo y condensados en julio.

Hasta ahora, el interés en empresas conjuntas con Pemex ha sido limitado. Aparte de la brasileña Petrobras, pocas grandes petroleras internacionales se han mostrado dispuestas a asociarse con el productor y refinador en dificultades.