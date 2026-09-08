Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 8 de septiembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este 8 de septiembre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 8 de septiembre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia podría posicionarse ante la insinuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que México forma parte de su territorio.

Luego de la publicación en redes sociales de Trump, la presidenta Sheinbaum recordó que México es una nación libre y soberana.

Sigue la mañanera desde El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 7 de septiembre?

En la conferencia matutina anterior, la presidenta Sheinbaum explicó que no atendió a los manifestantes en Colima. A su parecer fue un acto de falta de respeto, justificó.

Criticó la reunión entre el expresidente Vicente Fox y Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Rechazó el Paquete Económico 2027 contemple un aumento de impuestos luego que comenzara a circular la versión sobre un incremento a los productos con sal, entre otros.

La mandataria aseguró que para la recaudación de dinero se implementarán medidas para combatir la evasión fiscal y factureros.

La mandataria se refirió a la protesta de Greenpeace, quienes protestaron en el Zócalo contra la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Aseguró que se alcanzó un acuerdo en asambleas con las comunidades.