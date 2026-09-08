Corte da certidumbre a la inversión en México, afirma Aguilar Ortiz

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz durante el informe de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO)

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, insistió en que las resoluciones del nuevo Poder Judicial de la Federación dan certidumbre a la inversión económica en México.

Al rendir un informe, a un año de la llegada de la primera generación de personas juzgadoras electas por voto popular, dijo que el Poder Judicial sí es independiente, autónomo y no atiende encargos ni sigue el pulso de coyunturas.

“Debemos obediencia a la Constitución y nuestro compromiso es con el pueblo de México”, aseguró ante la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, y la cúpula del Poder Judicial.

“Por eso, queremos decirlo con claridad a los sectores políticos, económicos y sociales de México: pueden contar con este nuevo Poder Judicial, un poder que resuelve con rigor y ofrece certidumbre, justo cuando el país se transforma.

“Certidumbre, porque el desarrollo nacional necesita confianza para invertir, innovar y consolidar un Estado de derecho a la altura de la época, y confianza, porque después de muchos años todas y todos tienen un lugar en la patria”, ahondó.

En el área de murales de la SCJN, y ante decenas de invitados, Aguilar Ortiz hizo una crítica a la antigua integración.

Señaló que se recibió una Corte lenta, anquilosada, ensimismada y fuera de la mirada del pueblo, lejos de la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia.

El ministro apuntó que, por ello, México, en ejercicio pleno de su soberanía, decidió romper la inercia que había hecho de la justicia un privilegio para unos cuantos.

“Decidió cerrar los métodos que hicieron del Poder Judicial el espacio al que solo accedían los más acomodados de la sociedad, el reducto donde el derecho se convirtió en obstáculo para el cambio y el foro desde el cual, con lenguaje elegante y elitista, se daba la espalda al pueblo”.

Hizo un balance del primer año del Poder Judicial que, aseguró, es el reflejo de una forma distinta de entender la función constitucional y del compromiso con la autonomía, la imparcialidad y la defensa de la Constitución.

“Hoy podemos afirmar que es independiente de los otros poderes, sin que esto implique ser distantes… que es autónomo y firme en la defensa de la Constitución, sin dejar de tender puentes de diálogo con todos los sectores”.

Añadió que persisten resistencias al cambio y hay formas de hacer justicia con reminiscencias del pasado, por lo que llamó a todo el personal a sumarse a la nueva forma de hacer y entender la justicia.

Sobre el trabajo de la SCJN, explicó que la actual integración tuvo en su primer año 15 mil 51 expedientes, incluyendo el rezago de la anterior integración, de los cuales se resolvieron 13 mil 231: dos mil 640 por el pleno y 10 mil 591 mediante acuerdo.

“Esto significa que resolvimos 88% de todo lo ingresado”.

“Se acabaron las prácticas en donde se admitían los asuntos para guardarse en los cajones del escritorio, se acabaron las decisiones donde se usaba a la SCJN para retrasar los asuntos en favor de intereses personales. Los asuntos que hoy admitimos es porque tienen relevancia y trascendencia”, concluyó.