“La solidez de la justicia está en sus juzgadores”: Yasmín Esquivel

La ministra Yasmín Esquivel Mossa durante el informe de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO)

Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que la fuerza del nuevo Poder Judicial de la Federación está en sus jueces, magistrados y ministros, quienes cuentan con plena autonomía e independencia.

“La solidez de la justicia la construyen sus jueces y magistrados”, dijo en entrevista exclusiva con El Financiero.

Consideró que los mexicanos deben sentirse orgullosos y seguros en esta nueva era de la justicia mexicana, sobre todo porque las personas juzgadoras escuchan y atienden a la gente.

“Eso es lo que hoy debe tener la sociedad, una tranquilidad porque tiene juzgadores que están preocupados porque las cosas se hagan mejor cada día. La fuerza de la justicia radica en sus juzgadores federales y locales”, insistió.

Al referirse al informe que rindió el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que se trató de un ejercicio importante de transparencia que se enriqueció con la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Explicó que con este informe se mostró la nueva cara del Poder Judicial, cercana a la gente, con una justicia de puertas abiertas y, además de cifras, se destacó la imparcialidad y autonomía con que se conduce.

Esquivel Mossa agregó que el Poder Judicial de la Federación vela por el orden constitucional y la seguridad jurídica de todos, no solo a los grupos vulnerables, históricamente marginados.

–¿Es un mensaje a los empresarios? Porque hay críticas de que pueden dictar en contra de ellos.–

Los empresarios deben tener la tranquilidad de que desde el Poder Judicial de la Federación se protege el Estado de derecho, se protege la cosa juzgada, se protege la certidumbre jurídica para que puedan tener libertad en el ejercicio de sus actividades; los empresarios deben saber que tenemos jueces y magistrados independientes que solo obedecen a lo que señala la Constitución.

Dijo que aproximadamente hay un millón 500 mil asuntos en todo el Poder Judicial de la Federación, en los que jueces y magistrados de una manera responsable emiten sus resoluciones y sentencias, día a día, y son estas las que legitiman su nombramiento en el cargo que les dio la ciudadanía.

–¿Qué diferencia hay entre la integración anterior y esta?–

La integración anterior dejó a un lado esa cercanía que debe tener el juez con las personas. Eso se olvidó y hoy tenemos una justicia cercana a la gente, una justicia de puertas abiertas.

–¿Qué viene para la SCJN?, porque se mencionan temas internos, sobre todo con relación a la nueva presidencia.

–Hay que esperar los momentos… no es conveniente adelantarnos a estos procesos que se puedan dar dentro de un año.