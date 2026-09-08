Las pistas del narco en el clan

La espiral descendente sobre Andrés López Beltrán por su relación con los hermanos Amílcar y Luis Alberto Olán Aparicio no se frenará por más que desde el gobierno intenten hacerlo. La información parece haberse destapado y está empezando a fluir una vertiente, adicional al huachicol fiscal y a los negocios oscuros en el Tren Maya y el Tren Interoceánico, que no había sido explorada: la vinculación de la familia Olán Aparicio con el crimen organizado.

Documentos judiciales que comenzaron a circular en el sureste del país en los últimos días muestran que Luis Alberto Olán Aparicio estuvo vinculado con cuando menos tres causas penales –la 34/2011, la 172/2009 y la 123/2009–, relacionadas con delincuencia organizada, delitos contra la salud, asociación delictuosa y ayuda en tentativa de homicidio.

La última, por la cual fue sentenciado el 14 de julio de 2022 y causó ejecutoria el 20 de enero de 2023, fue asociación delictuosa y ayuda en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa en contra del ex subprocurador de Tabasco, Álex Álvarez Gutiérrez, en mayo de 2009, que dejó un saldo de un muerto y 13 heridos, cuando sobrevivió al ataque de un comando que le disparó con fusiles de asalto R-15, de uso reglamentario del Ejército. Álvarez Gutiérrez renunció al cargo, pero ni así pudo evitar que lo asesinaran en Villahermosa ocho años después.

El atentado fue acreditado, aunque no oficialmente, a Los Zetas, que en ese entonces tenían un fuerte control en toda la costa del Golfo. Los Zetas fueron perdiendo poder por el embate del gobierno federal y la aparición en Veracruz de Los Matazetas, que los enfrentaron y que fueron transformándose en el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Luis Alberto Olán Aparicio fue mutando sus enlaces con el crimen organizado conforme fue modificándose la correlación de fuerzas, de acuerdo con la información que ha trascendido. Luis Alberto pasó de tener complicidades y lealtades con Los Zetas al cártel de las cuatro letras, como reveló a finales de agosto el medio digital Latinus, que dio a conocer varios audios grabados en 2023, donde Amílcar Olán Aparicio reconoció que su hermano tenía relación con Iván Cazarín, apodado El Tanque, miembro fundador del CJNG y muy cercano a su líder, Nemesio Oseguera, El Mencho, que se ha convertido en el principal criminal en el sureste del país.

Cazarín ha sido un objetivo del gobierno de Estados Unidos desde hace más de dos años por el robo y distribución de combustible, y fue el artífice de una alianza con La Barredora, el grupo criminal fundado y dirigido por Hernán Bermúdez Requena desde su cargo como secretario de Seguridad Pública en Tabasco, cuando el gobernador era el actual senador Adán Augusto López, que contaba entre sus operadores financieros a Amílcar Olán Aparicio, que también lo fue de los hijos de López Obrador.

Luis Alberto Olán Aparicio ha estado involucrado en actividades criminales por más de 15 años, por delitos contra la salud, delincuencia organizada y asociación delictuosa, por lo que en 2013 fue enviado a un centro de rehabilitación en calidad de enfermo mental, aunque un juez resolvió que quedara bajo supervisión de su padre durante cinco años y cuatro meses. No se sabe en dónde está físicamente ahora, pero la impresión de los observadores en Tabasco es que fue una demencia fingida, porque fue responsable gerencial de las minas de basalto –un negocio donde presuntamente los jefes eran Andy y Gonzalo López Beltrán– para la construcción del Tren Maya y del Interoceánico, en donde, recuerdan, le decían “el ingeniero”.

La carrera delictiva de Luis Alberto Olán Aparicio, documentada en expedientes judiciales, permite ver una de las rutas que siguió el Grupo Tabasco en estos últimos años, en la que presuntamente se vinculó al CJNG, que se extendió a Chiapas al amparo del gobierno de Rutilio Escandón, excuñado del senador López Hernández, y con La Barredora como su brazo armado. Desde ahí desarrollaron varios negocios criminales, entre los que sobresale el contrabando de combustible y de carne, en el que aparecen vinculados en investigaciones en Estados Unidos varios políticos del círculo cercano de López Obrador.

Cazarín, El Tanque, es una figura clave en el entramado, porque conecta los polos criminales de Jalisco con el sureste. Informes de inteligencia mexicanos y estadounidenses tienen mapeadas notarías relacionadas con Melchor López Hernández, hermano del senador, que presuntamente colabora con el cártel de las cuatro letras, y La Barredora para crear empresas fantasma y utilizar factureras para lavar dinero.

Las actividades delincuenciales de Luis Alberto fueron previas a que los Olán Aparicio se relacionaran con Andy López Beltrán, lo que, de acuerdo con reportes periodísticos, fue cuando menos desde 2014, cuando se publicaron fotografías de Andy con Amílcar en una boda en Villahermosa. Varios de quienes aparecieron en esas fotografías fueron años después funcionarios en el gobierno de López Obrador.

Para entonces, Luis Alberto ya estaba involucrado en actividades delincuenciales, lo que presuntamente se volvió un patrón familiar. Su padre, Jorge Luis Olán Rodríguez, y Amílcar constituyeron en enero de 2020 la empresa Romedic y, en mayo de ese año, recibió un contrato del gobierno de López Hernández en Tabasco por 61 millones de pesos, de acuerdo con reportes periodísticos. Posteriormente recibió adjudicaciones adicionales en Tabasco y en Quintana Roo por casi 500 millones de pesos.

Luis Alberto no participó en esa empresa de salud, un sector en donde fuentes de la industria sostienen que está involucrado Andy, pero sí ha sido vinculado con las obras de los trenes Maya e Interoceánico. Ni él, ni su hermano, ni su padre están bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República, ni tampoco hubo interés durante el gobierno de López Obrador en entender cómo una persona que había librado la cárcel pese a tener múltiples acusaciones de delitos federales pudo regresar de la enfermedad mental, aparentemente irreversible, a tener puestos de responsabilidad en los negocios familiares, supuestamente propiedad de Andy.

Los Olán Aparicio han tenido una estrecha relación con Andy desde que hay registro de su relación con el hijo del expresidente, que comenzó a través de la primera esposa de Amílcar, que estudió la primaria con él. Las actividades delincuenciales de Luis Alberto no debieron haber sido ignoradas por Andy, sino, al contrario, y por lo que revelaron las grabaciones de los Olán Aparicio, la relación con el CJNG fue un activo para impulsarlas.