‘Ella los corrió’: Gobernador de Michoacán señala a Grecia Quiroz por despido de policías de Uruapan

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el despido de 109 policías municipales de Uruapan, fue por la determinación de la presidenta municipal, Grecia Quiroz.

En este mismo sentido, calificó de mentira la declaración hecha por Quiroz, quien denunció que los uniformados municipales fueron corridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).

En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla afirmó que el gobierno estatal no tiene atribuciones en policías municipales sobre el tema laboral.

Posteriormente, el mandatario estatal explicó que los 109 policías no realizaron los controles de confianza y de permanencia porque no fueron enviados por las autoridades municipales de Uruapan a esos procedimientos legales.

“Las declaraciones de Grecia Quiroz son falsas”, dijo el gobernador.

Desmienten versión de Grecia Quiroz

En tanto, el SESESP desmintió también que haya instruido, solicitado o recomendado al Ayuntamiento de Uruapan dar de baja o separar de sus funciones a elementos de la policía.

E incluso enfatizó que el Secretariado no tiene atribuciones para intervenir en el separo de policías municipales.

El titular de esa dependencia estatal, César Erwin Sánchez, explicó que corresponde a cada municipio contratar y administrar al personal que integra sus corporaciones policiales.

El municipio de Uruapan, al igual que al resto de los 112 municipios, determina los movimientos de altas, bajas o separaciones de sus elementos.

La institución explicó que corresponde a cada municipio contratar y administrar al personal que integra sus corporaciones policiales.

Asimismo, determinar los movimientos de altas, bajas o separaciones de elementos.

¿Cómo se credencializa a los policías municipales?

César Erwin Sánchez precisó que para que un elemento sea debidamente credencializado, debe cumplir con los requisitos establecidos.

Entre ellos contar con un examen de control de confianza aprobado, proceso que se realiza ante el organismo correspondiente, así como haber acreditado el curso de formación inicial impartido por la institución competente en materia de profesionalización policial, añadió.

“Yo no doy instrucciones de a quién sí y a quién no contratar”, concluyó el titular del Secretariado.