Grecia Quiroz responde a Juan Manzo tras acusarla de ocultar información: ‘Le despertó la imaginación’

Grecia Quiroz reiteró que se mantiene en la disposición de colaborar con las autoridades para aclarar el asesinato de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz respondió a los cuestionamientos del hermano de Carlos Manzo por acusarla de ocultar información relacionada con los teléfonos celulares del exalcalde de Uruapan.

“Hay que preguntarles por qué después de nueve meses se le ocurrió o por qué se le despertó la imaginación”, dijo la alcaldesa de Uruapan en entrevista con medios de comunicación.

La viuda de Carlos Manzo también habló sobre la ampliación de declaración que hizo la secretaria particular de su esposo.

“Hay que preguntarle por qué espero tanto tiempo si, como dice ella, tenía la información de primera mano y los argumentos. Los invito a ustedes a que la puedan ver y preguntarle por qué espero tanto tiempo y para mí también va a ser importante saber”, agregó.

Grecia Quiroz reitera colaboración con las autoridades sobre el caso Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan reiteró que se mantiene en la mejor disposición de colaborar con las autoridades e insistió en que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso del asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

“No tengo por qué dar explicaciones sobre para qué fui a hablar con el secretario Omar (García Harfuch) porque con él se abordan muchos temas, no solo de mí sino del municipio”, dijo Quiroz.

Dichas declaraciones ocurren luego de que Juan, el hermano de Carlos Manzo, cuestionó la falta de colaboración de Grecia Quiroz al no entregar los teléfonos celulares de su esposo para integrarlos a la investigación sobre el asesinato.

“Él me mostró, tres semanas antes del atentado, una serie de bandas delictivas que querían atentar contra su vida y eso me lo enseñó a partir de sus celulares. Seguramente tenía amenazas que le habían enviado”, dijo en entrevista con Juan Pablo Pérez Díaz.

Secretaria particular de Carlos Manzo amplía su declaración ante la Fiscalía

La alcaldesa de Uruapan también hizo referencia a la ampliación de declaración de Yessenia Méndez, quien era la secretaria particular de Carlos Manzo.

Yessenia Méndez habló sobre Samuel ‘N’, implicado en el homicidio de Carlos Manzo, quien ya no era parte del ayuntamiento de Uruapan cuando sucedió el crimen; sin embargo, tuvo acceso a la agenda privada del exalcalde y posteriormente fue reingresado a la administración de Grecia Quiroz con un salario de 70 mil pesos.

Méndez aseguró que dos meses antes del homicidio, ella le solicitó a Samuel ‘N’ la renuncia, ya que era del dominio público su problema de adicciones y malos tratos tanto con miembros del equipo como con los ciudadanos.

“Vine a hacer ampliación de declaración, porque creo que si queremos que se esclarezca el homicidio, tenemos que decir la verdad y demostrarlo con pruebas. Cuando pasó el asesinato del presidente”, dijo la exsecretaria de Carlos Manzo.

*Con información de Quadratín