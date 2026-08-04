Aplazan audiencia del ‘R1′, presunto autor del asesinato de Carlos Manzo: Continuará a puertas cerradas hoy

La defensa del 'R1' solicitó un receso a la audiencia, que continuará este martes.

La audiencia de Ramón Ángel ‘N’, alias ‘El R1, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acusado por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue aplazada luego de que la defensa solicitara un receso al juez de control.

Tras la detención del ‘R1′ el pasado 30 de julio, la comparecencia tenía como objetivo la formulación de la imputación del líder del CJNG, al que le dictaron prisión preventiva oficiosa por los delitos de posesión de clorhidrato de metanfetamina, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Dicha audiencia comenzó a las 17:00 horas, y en ella se iba a abordar el asesinato de Carlos Manzo; sin embargo, la defensa argumentó que no tuvieron acceso a la carpeta de investigación.

Con ello, el juez de control concedió el receso, y se espera que se retome este martes 4 de agosto a las 8:00 horas, mediante una comparecencia virtual y de carácter reservado, sin acceso a los medios de comunicación, según reportó Quadratín.

¿Cómo participó el ‘R1′ en el asesinato de Carlos Manzo?

Ramón Ángel ‘N’ presuntamente es al autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre del año pasado en el Festival de las Velas de Uruapan, Michoacán. Además, su aliado, Iván ‘N’, está vinculado con el asesinato a la influencer Valeria Márquez.

Como líder de la célula criminal de ‘Los Rs’, ligada al CJNG, el hombre ordenó y financió el ataque, luego de que el grupo cercano a Carlos Manzo filtrara información sobre sus acciones, lo que les facilitó el ataque.

Los estudios forenses de los celulares indican que el facilitador de la información es Samuel ‘N’, titular de relaciones públicas y protocolo del gobierno de Uruapan.

Toda esta información la dio a conocer Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien agregó que se espera que las audiencias de los detenidos den con más arrestos de la célula criminal.

Con información de Quadratín.