No la salva Iván ‘N’: Imputan al presunto coautor del asesinato de la influencer Valeria Márquez

De acuerdo con Omar García Harfuch, el hijo del 'R1' le habría solicitado a su padre ejecutar la orden para el asesinato de Valeria Márquez. (El Financiero/FGE de Jalisco).

Un juez imputó a Iván Martín ‘N’ por el feminicidio de Valeria Márquez. El sujeto es señalado como presunto coautor material del asesinato de la influencer, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en un salón de belleza en Zapopan, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco.

La imputación fue formulada por el juez vigésimo de control y juicio oral para adolescentes Miguel Ángel Galván Esparza, luego de la detención de Iván ‘N’ el 2 de agosto en la colonia San Juan Ocotán en Zapopan.

La indagatoria señala que el crimen fue ordenado por Ramón Ángel, el ‘R1′, identificado como el principal líder de ‘Los Rs’, una célula vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a petición de su hijo, Francisco ‘N’, quien sostuvo una relación sentimental con la influencer, y debido a los problemas entre ellos pidió que fuera asesinada.

El asesinato de Valeria Márquez ocurrió el 13 de mayo de 2025. Aquel día, la joven realizó una transmisión en vivo desde su salón de belleza, donde compartió que un repartidor había acudido a buscarla cuando ella no estaba.

El asesinato de Valeria Márquez ocurrió el 13 de mayo de 2025. (IG: @v__marquez)

En un momento, un hombre ingresó al salón de belleza de Valeria Márquez y, tras confirmar su identidad, le disparó. La joven tenía 23 años y, además de ser creadora de contenido, era modelo y dueña del salón Blossom: The Beauty Lounge.

El sicario huyó a bordo de una motocicleta con Iván como su presunta escolta para salir del estacionamiento de la Plaza Comercial Real Center, hasta la avenida acueducto en la colonia Zona Real de Zapopan.

¿Qué relación guarda el ‘R1′ con el asesinato de Carlos Manzo?

El 30 de julio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer la captura de Ramón Ángel ‘N’, alias ‘R1′, identificado como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“(El caso de Valeria Márquez) es una investigación distinta a la del alcalde Carlos Manzo, pero con esta detención también tenemos indicios para encontrar a la otra persona relacionada con el homicidio, que es el hijo de este sujeto”, explicó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

Con la detención de Iván ‘N’ las autoridades avanzan en las indagatorias contra ‘Los Rs’, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en la zona.